Российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию, продвигая свой давний миф о «секретных американских биолабораториях» в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

ЦПД опровергает фейки РФ относительно "секретных биолабораторий США" в Украине

Очередную порцию абсурда в комментариях пропагандистским медиа выдал «военный эксперт» Игорь Никулин. Он заявил о работе сети «закрытых лабораторий, модернизированных Пентагоном», где якобы «искусственно усиливали возбудители туберкулеза» вблизи Донбасса.

Это заявление является продолжением давней конспирологической кампании, которую ведет Кремль еще с 2014 года.

Однако никаких доказательств существования секретных биолабораторий или создания биологического оружия на территории Украины Россия за все эти годы так и не предоставила.

Пропагандисты системно придумывают страшилки вокруг обычных украинских научно-исследовательских и санитарно эпидемиологических учреждений.

С помощью этой продолжительной кампании лжи государство-агрессор пытается оправдать войну против Украины. Пропаганда стремится создать иллюзию наличия угрозы со стороны Украины, чтобы подавать войну как «превентивный удар».