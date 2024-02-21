Росія розгорнула 48 установок "Іскандер" вздовж кордону з Україною — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія розгорнула 48 установок "Іскандер" вздовж кордону з Україною — ГУР

Іскандер

Росія станом на лютий розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною.

РФ збільшила кількість пускових установок "Іскандер"

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії“ — зазначив Скібіцький.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Начальник Головного управління розвідки

Росія тимчасово зменшила кількість ракетних ударів по Україні

Ракетні удари по Україні в останні тижні припинилися через виснаження російських поставок.

Окрім цього Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити, і хоча торік на озброєння надійшли сотні танків, більшість із них були старими моделями, знятими зі зберігання і відремонтованими, а нових було всього 178.

У результаті, за словами Буданова, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети — захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей цього року.

У них немає сил, — заявив Буданов.

За його словами, професійна армія Росії була значною мірою знищена в перший рік вторгнення в Україну, тому зараз вона кидає в самовбивчі атаки ненавчених призовників.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили ЗСУ збили вночі ракету "Іскандер-К" та 10 ударних дронів армії РФ
Генштаб ЗСУ
Ракета "Іскандер-К"
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна
Олександр Лукашенко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ атакували "Іскандером" Словʼянськ — відео
Обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?