Росія розгорнула 48 установок "Іскандер" вздовж кордону з Україною — ГУР

РФ збільшила кількість пускових установок "Іскандер"

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії“ — зазначив Скібіцький. Вадим Скібіцький Начальник Головного управління розвідки

Росія тимчасово зменшила кількість ракетних ударів по Україні

Ракетні удари по Україні в останні тижні припинилися через виснаження російських поставок.

Окрім цього Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити, і хоча торік на озброєння надійшли сотні танків, більшість із них були старими моделями, знятими зі зберігання і відремонтованими, а нових було всього 178.

У результаті, за словами Буданова, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети — захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей цього року.

У них немає сил, — заявив Буданов. Поширити

За його словами, професійна армія Росії була значною мірою знищена в перший рік вторгнення в Україну, тому зараз вона кидає в самовбивчі атаки ненавчених призовників.