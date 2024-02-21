Росія розгорнула 48 установок "Іскандер" вздовж кордону з Україною — ГУР

Росія станом на лютий розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною.
РФ збільшила кількість пускових установок "Іскандер"
Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.
Росія тимчасово зменшила кількість ракетних ударів по Україні
Ракетні удари по Україні в останні тижні припинилися через виснаження російських поставок.
Окрім цього Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити, і хоча торік на озброєння надійшли сотні танків, більшість із них були старими моделями, знятими зі зберігання і відремонтованими, а нових було всього 178.
У результаті, за словами Буданова, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети — захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей цього року.
За його словами, професійна армія Росії була значною мірою знищена в перший рік вторгнення в Україну, тому зараз вона кидає в самовбивчі атаки ненавчених призовників.
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