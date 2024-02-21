Россия развернула 48 установок "Искандер" вдоль границы с Украиной – ГУР

Россия на февраль развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной.
РФ увеличило количество пусковых установок "Искандер"
Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
Россия временно уменьшила количество ракетных ударов по Украине
Ракетные удары по Украине в последние недели прекратились из-за истощения российских поставок.
Кроме того, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может изготовить, и хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными, а новых было всего 178.
В результате, по словам Буданова, России будет трудно достичь своей главной стратегической цели — захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей в этом году.
По его словам, профессиональная армия России была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения в Украину, поэтому сейчас она бросает в самоубийственные атаки необученных призывников.
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