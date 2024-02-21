Россия развернула 48 установок "Искандер" вдоль границы с Украиной – ГУР

РФ увеличило количество пусковых установок "Искандер"

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков баллистических ракет с территории России», — отметил Скибицкий. Вадим Скибицкий Начальник Главного управления разведки

Россия временно уменьшила количество ракетных ударов по Украине

Ракетные удары по Украине в последние недели прекратились из-за истощения российских поставок.

Кроме того, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может изготовить, и хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными, а новых было всего 178.

В результате, по словам Буданова, России будет трудно достичь своей главной стратегической цели — захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей в этом году.

У них нет сил, — заявил Буданов. Поделиться

По его словам, профессиональная армия России была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения в Украину, поэтому сейчас она бросает в самоубийственные атаки необученных призывников.