Россия развернула 48 установок "Искандер" вдоль границы с Украиной – ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Россия развернула 48 установок "Искандер" вдоль границы с Украиной – ГУР

Искандер
Читати українською

Россия на февраль развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной.

РФ увеличило количество пусковых установок "Искандер"

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков баллистических ракет с территории России», — отметил Скибицкий.

Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Начальник Главного управления разведки

Россия временно уменьшила количество ракетных ударов по Украине

Ракетные удары по Украине в последние недели прекратились из-за истощения российских поставок.

Кроме того, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может изготовить, и хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными, а новых было всего 178.

В результате, по словам Буданова, России будет трудно достичь своей главной стратегической цели — захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей в этом году.

У них нет сил, — заявил Буданов.

По его словам, профессиональная армия России была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения в Украину, поэтому сейчас она бросает в самоубийственные атаки необученных призывников.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные силы ВСУ сбили ночью ракету "Искандер-К" и 10 ударных дронов армии РФ
Генштаб ВСУ
Ракета "Искандер-К"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко назвал ядерные ракеты "Искандер" подарком от Путина
Александр Лукашенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ атаковали "Искандером" Славянск — видео
Обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?