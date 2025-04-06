Росія шпигувала за атомними підводними човнами Британії — що відомо

Російські датчики, підозрювані в спробах шпигувати за британськими атомними підводними човнами, були знайдені в морях навколо країни.

Британія заскочила Росію на шпигунстві

Пристрої призначені для стеження за британськими атомними підводними човнами, і армія визнала їх потенційною загрозою національній безпеці.

Британські військові зробили це відкриття після того, як кілька з них викинулися на берег і були виявлені Королівським флотом . Їх розглядають як потенційну загрозу національній безпеці.

Ситуація раніше не була оприлюднена, але The Sunday Times повідомляла, що Москва намагалася зібрати розвіддані про чотири британські підводні човни Vanguard, які несуть ядерні ракети.

Принаймні один з підводних човнів знаходиться в морі в рамках безперервного стримування Великобританії в морі.

У Москви є флот спеціалізованих підводних човнів, які, як повідомляється, краще оснащені, ніж Британія та її союзники по НАТО, як для бойових дій на морському дні, так і для шпигунства.

Протягом війни проти України Росія посилює стеження та саботаж підводних інтернет-з’єднань, енергетичних трубопроводів і військових кабелів, які є ключовими для Заходу.

За 15 місяців у Балтійському морі було пошкоджено щонайменше 11 інтернет-кабелів, частково через те, що кораблі перетягували якорі по морському дну.

Високопоставлений британський військовий додав.

Не повинно бути жодних сумнівів, в Атлантиці вирує війна. Це гра в кішки-мишки, яка триває після закінчення холодної війни, а тепер знову набирає обертів. Ми бачимо феноменальну активність Росії. Поширити

Російський розвідувальний корабель «Янтарь» привернув увагу, коли минулого року опинився біля берегів Великої Британії, а його програма підводних досліджень в основному контролюється Головним управлінням глибоководних досліджень (Гугі).

Представник МО сказав: «Ми прагнемо посилити безпеку критично важливої ​​офшорної інфраструктури.