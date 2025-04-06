Россия шпионила за атомными подлодками Британии — что известно

Российские датчики, подозреваемые в попытках шпионить за британскими атомными подлодками, были найдены в морях вокруг страны.

Британия застала Россию на шпионаже

Устройства предназначены для слежки за британскими атомными подлодками, и армия признала их потенциальной угрозой национальной безопасности.

Британские военные сделали это открытие после того, как несколько из них выбросились на берег и были обнаружены Королевским флотом. Их рассматривают как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Ситуация ранее не была обнародована, но The Sunday Times сообщала, что Москва пыталась собрать разведданные о четырех британских подлодках Vanguard, несущих ядерные ракеты.

По крайней мере одна из подлодок находится в море в рамках непрерывного сдерживания Великобритании в море.

У Москвы есть флот специализированных подлодок, которые, как сообщается, лучше оснащены, чем Британия и ее союзники по НАТО, как для боевых действий на морском дне, так и для шпионажа.

Во время войны против Украины Россия усиливает слежку и саботаж подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных кабелей, которые являются ключевыми для Запада.

За 15 месяцев в Балтийском море было повреждено по меньшей мере 11 интернет-кабелей, частично из-за того, что корабли перетаскивали якоря по морскому дну.

Высокопоставленный британский военный добавил.

Не должно быть никаких сомнений, в Атлантике бушует война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается после окончания холодной войны, а теперь снова набирает обороты. Мы видим феноменальную активность России. Поделиться

Российский разведывательный корабль «Янтарь» привлек внимание, когда в прошлом году оказался у берегов Великобритании, а его программа подводных исследований в основном контролируется Главным управлением глубоководных исследований (Гуги).

Представитель МО сказал: «Мы стремимся усилить безопасность критически важной оффшорной инфраструктуры.