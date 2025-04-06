Россия шпионила за атомными подлодками Британии — что известно

Российские датчики, подозреваемые в попытках шпионить за британскими атомными подлодками, были найдены в морях вокруг страны.
Главные тезисы
- Обнаружены российские датчики, подозреваемые в шпионаже за британскими атомными подлодками.
- Шпионаж российских устройств является потенциальной угрозой национальной безопасности Британии.
- Российская активность в морях усиливается, включая саботаж интернет-соединений на морском дне.
Британия застала Россию на шпионаже
Устройства предназначены для слежки за британскими атомными подлодками, и армия признала их потенциальной угрозой национальной безопасности.
Британские военные сделали это открытие после того, как несколько из них выбросились на берег и были обнаружены Королевским флотом. Их рассматривают как потенциальную угрозу национальной безопасности.
Ситуация ранее не была обнародована, но The Sunday Times сообщала, что Москва пыталась собрать разведданные о четырех британских подлодках Vanguard, несущих ядерные ракеты.
По крайней мере одна из подлодок находится в море в рамках непрерывного сдерживания Великобритании в море.
У Москвы есть флот специализированных подлодок, которые, как сообщается, лучше оснащены, чем Британия и ее союзники по НАТО, как для боевых действий на морском дне, так и для шпионажа.
Во время войны против Украины Россия усиливает слежку и саботаж подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных кабелей, которые являются ключевыми для Запада.
За 15 месяцев в Балтийском море было повреждено по меньшей мере 11 интернет-кабелей, частично из-за того, что корабли перетаскивали якоря по морскому дну.
Высокопоставленный британский военный добавил.
Российский разведывательный корабль «Янтарь» привлек внимание, когда в прошлом году оказался у берегов Великобритании, а его программа подводных исследований в основном контролируется Главным управлением глубоководных исследований (Гуги).
Представитель МО сказал: «Мы стремимся усилить безопасность критически важной оффшорной инфраструктуры.
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