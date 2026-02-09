Росія втрачає В'єтнам як одного з головних покупців своєї зброї в Азії
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія втрачає В'єтнам як одного з головних покупців своєї зброї в Азії

літак
Read in English
Джерело:  Defense Express

В'єтнам є одним з найбільших ринків збуту озброєння для РФ в Азії. На озброєнні країни серед бойової авіації є тільки радянсько-російські літаки, включаючи Су-22, Су-27, Су-30 і Як-130.

Головні тези:

  • В'єтнам оголосив про диверсифікацію закупівель озброєння, замінивши радянсько-російські літаки на західні зразки, зокрема Dassault Rafale від Франції.
  • У результаті втрати В'єтнаму як покупця російської зброї, РФ також може втратити позиції в інших сферах, наприклад, у продажі танків.

В'єтнам закуповує західну зброю замість російської

В'єтнам ще в 2022 році оголосив про наміри диверсифікувати закупівлі озброєння, щоб вийти з-під залежності від РФ. Тепер же з'явилася інформація, що Ханой і Франція просунулися в переговорах про майбутні закупівлі винищувачів Dassault Rafale.

Відзначається, що ситуація з відмовою від подальших закупівель російської зброї торкнеться і інших сфер. Наприклад, замість замовлення додаткових танків Т-90С В'єтнам вирішив модернізувати свої старі танки Т-54 і Т-55 за участю Ізраїлю.

Крім того, у 2016 році США зняли з В'єтнаму ембарго на продаж озброєння. З тих пір в'єтнамці замовили у американців озброєння на суму близько 400 млн дол, включаючи кораблі берегової охорони і навчальні літаки. Також країна збирається купити транспортні літаки C-130J.

Більш того, В'єтнам вів переговори з США про можливу закупівлю винищувачів F-16. Проте, як відзначають аналітики, жодних зрушень у цьому напрямку не було.

Також аналітики підкреслили, що В'єтнаму доведеться перебудувати всю свою аеродромну інфраструктуру і створити новий запас авіаційного озброєння в разі переходу з радянсько-російських літаків на західні зразки.

В'єтнам також замовив корейські 155-мм САУ K9. Вони вважають, що це тільки підтверджує наміри країни поступово переозброїти свою армію під стандарт НАТО.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай ввів санкції проти компаній зі США за продаж зброї Тайваню
Китай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін у В'єтнамі марить "перемовинами" з Україною
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ скасувала контракти на продаж зброї міжнародним партнерам — розвідка Британії
Міноборони Британії
РФ скасувала контракти на продаж зброї міжнародним партнерам — розвідка Британії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?