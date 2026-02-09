Росія втрачає В'єтнам як одного з головних покупців своєї зброї в Азії

В'єтнам є одним з найбільших ринків збуту озброєння для РФ в Азії. На озброєнні країни серед бойової авіації є тільки радянсько-російські літаки, включаючи Су-22, Су-27, Су-30 і Як-130.
Головні тези:
- В'єтнам оголосив про диверсифікацію закупівель озброєння, замінивши радянсько-російські літаки на західні зразки, зокрема Dassault Rafale від Франції.
- У результаті втрати В'єтнаму як покупця російської зброї, РФ також може втратити позиції в інших сферах, наприклад, у продажі танків.
В'єтнам закуповує західну зброю замість російської
В'єтнам ще в 2022 році оголосив про наміри диверсифікувати закупівлі озброєння, щоб вийти з-під залежності від РФ. Тепер же з'явилася інформація, що Ханой і Франція просунулися в переговорах про майбутні закупівлі винищувачів Dassault Rafale.
Відзначається, що ситуація з відмовою від подальших закупівель російської зброї торкнеться і інших сфер. Наприклад, замість замовлення додаткових танків Т-90С В'єтнам вирішив модернізувати свої старі танки Т-54 і Т-55 за участю Ізраїлю.
Крім того, у 2016 році США зняли з В'єтнаму ембарго на продаж озброєння. З тих пір в'єтнамці замовили у американців озброєння на суму близько 400 млн дол, включаючи кораблі берегової охорони і навчальні літаки. Також країна збирається купити транспортні літаки C-130J.
Більш того, В'єтнам вів переговори з США про можливу закупівлю винищувачів F-16. Проте, як відзначають аналітики, жодних зрушень у цьому напрямку не було.
Також аналітики підкреслили, що В'єтнаму доведеться перебудувати всю свою аеродромну інфраструктуру і створити новий запас авіаційного озброєння в разі переходу з радянсько-російських літаків на західні зразки.
