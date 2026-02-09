Россия теряет Вьетнам как одного из главных покупателей своего оружия в Азии

Вьетнам является одним из самых больших рынков сбыта вооружения для РФ в Азии. На вооружении страны среди боевой авиации есть только советско-российские самолеты, включая Су-22, Су-27, Су-30 и Як-130.

Вьетнам закупает западное оружие вместо российского

Вьетнам еще в 2022 году объявил о намерениях диверсифицировать закупки вооружения, чтобы выйти из под зависимости от РФ. Теперь же появилась информация, что Ханой и Франция продвинулись в переговорах о предстоящих закупках истребителей Dassault Rafale.

Отмечается, что ситуация с отказом от дальнейших закупок российского оружия коснется и других сфер. К примеру, вместо заказа дополнительных танков Т-90С Вьетнам решил модернизировать свои старые танки Т-54 и Т-55 с участием Израиля.

Кроме того, в 2016 году США сняли с Вьетнама эмбарго на продажу вооружения. С тех пор вьетнамцы заказали у американцев вооружение на сумму около 400 млн долл., включая корабли береговой охраны и обучающие самолеты. Также страна собирается приобрести транспортные самолеты C-130J.

Более того, Вьетнам вел переговоры с США о возможной закупке истребителей F-16. Однако, как отмечают аналитики, никаких подвижек в этом направлении не было.

Также аналитики подчеркнули, что Вьетнаму придется перестроить всю аэродромную инфраструктуру и создать новый запас авиационного вооружения в случае перехода с советско-российских самолетов на западные образцы.