РФ отменила контракты на продажу оружия международным партнерам — разведка Британии

Российские производители отложили контракты на продажу оружия ключевым международным партнерам, несмотря на увеличение производства оружия.
Главные тезисы
- Россия отменила контракты на продажу оружия ключевым международным партнерам из-за увеличения производства для обеспечения войны в Украине.
- Российские оккупанты сталкиваются с проблемами с количеством и качеством современной техники и вооружений.
- Враг ориентирован на модернизацию советского вооружения из-за проблем с производством и наличием современных систем.
Россия не будет продавать оружие ключевым партнерам
Как отмечает разведка, на днях в Подмосковье прошла выставка оружия "Армия-2024".
Обычно это мероприятие привлекало внимание российских и международных производителей оборонной продукции, но с началом полномасштабной войны России против Украины международный интерес значительно снизился.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 15, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JgR5kqH67L#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/funfNsB18D
Ранее событие проходило вместе с российскими армейскими международными играми, которые в этом году снова отменили. Как отмечает британская разведка, выставка в этом году была ориентирована на представителей оборонного бизнеса, а не на широкую аудиторию.
Разведка отмечает, что на выставке присутствовали российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов, назвавший войну в Украине "вооруженным конфликтом между Россией и коллективным Западом".
Также на мероприятии были представители Беларуси, Ирана и Северной Кореи.
Что известно о проблемах российских оккупантов с техникой и вооружением
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские оккупанты испытывают значительные проблемы с количеством современной техники и вооружений.
По его словам, у россиян есть проблемы с производством новой техники, в частности, из-за санкций.
В частности, у врага все еще остаются значительные проблемы с наличием современных электронных систем, оптики, систем связи и т.д.
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