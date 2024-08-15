РФ отменила контракты на продажу оружия международным партнерам — разведка Британии

Российские производители отложили контракты на продажу оружия ключевым международным партнерам, несмотря на увеличение производства оружия.

Россия не будет продавать оружие ключевым партнерам

Как отмечает разведка, на днях в Подмосковье прошла выставка оружия "Армия-2024".

Обычно это мероприятие привлекало внимание российских и международных производителей оборонной продукции, но с началом полномасштабной войны России против Украины международный интерес значительно снизился.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JgR5kqH67L#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/funfNsB18D — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 15, 2024

Ранее событие проходило вместе с российскими армейскими международными играми, которые в этом году снова отменили. Как отмечает британская разведка, выставка в этом году была ориентирована на представителей оборонного бизнеса, а не на широкую аудиторию.

Разведка отмечает, что на выставке присутствовали российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов, назвавший войну в Украине "вооруженным конфликтом между Россией и коллективным Западом".

Также на мероприятии были представители Беларуси, Ирана и Северной Кореи.

Российские изготовители оружия вынуждены наращивать производство, чтобы обеспечивать войну в Украине. Поэтому некоторые контракты на экспорт оружия были отложены, поскольку приоритет отдается потребностям российских войск, — отмечается в отчете. Поделиться

Что известно о проблемах российских оккупантов с техникой и вооружением

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские оккупанты испытывают значительные проблемы с количеством современной техники и вооружений.

Тем не менее, речь идет об обеспечении современными средствами. То есть современное оружие, современная техника. В основном, враг ориентирован на расконсервацию и модернизацию старого советского вооружения, — подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

По его словам, у россиян есть проблемы с производством новой техники, в частности, из-за санкций.