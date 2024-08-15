РФ скасувала контракти на продаж зброї міжнародним партнерам — розвідка Британії

Росія не продаватиме зброю ключовим своїм партнерам

Як зазначає розвідка, днями у Підмосков'ї відбулася виставка зброї "Армія-2024".

Зазвичай цей захід привертав увагу російських і міжнародних виробників оборонної продукції, але з початком повномасштабної війни Росії проти України міжнародний інтерес значно знизився.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JgR5kqH67L#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/funfNsB18D — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 15, 2024

Раніше подія проходила разом із російськими армійськими міжнародними іграми, які цього року знову скасували. Як відзначає британська розвідка, цьогоріч виставка була орієнтована на представників оборонного бізнесу, а не на широку аудиторію.

Розвідка зазначає, що на виставці були присутні російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, який назвав війну в Україні "збройним конфліктом між Росією та колективним Заходом".

Також на заході були представники Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

Російські виробники зброї змушені нарощувати виробництво, щоб забезпечувати війну в Україні. Через це деякі контракти на експорт зброї були відкладені, оскільки пріоритет віддається потребам російських військ, — зазначається у звіті. Поширити

Що відомо про проблеми російських окупантів із технікою та озброєнням

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, російські окупанти відчувають значні проблеми із кількістю сучасної техніки та озброєнь.

Все ж таки, мова йде про забезпечення сучасними засобами. Тобто, сучасна зброя, сучасна техніка. В основному, ворог зорієнтований на розконсервації і модернізації старого радянського озброєння, — підкреслив представник ГУР. Поширити

За його словами, у росіян є проблеми з виробництвом нової техніки, зокрема, через санкції.