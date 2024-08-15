РФ скасувала контракти на продаж зброї міжнародним партнерам — розвідка Британії

Російські виробники відклали контракти на продаж зброї ключовим міжнародним партнерам, попри збільшення виробництва зброї.
Головні тези:
- Росія прийняла рішення скасувати контракти на продаж зброї ключовим міжнародним партнерам через потреби в забезпеченні зброї для війни проти України.
- Російські виробники змушені нарощувати виробництво зброї для задоволення потреб власних військ, що привело до відкладення деяких контрактів на експорт.
- Проблеми російських окупантів із технікою та озброєнням полягають у недостатній наявності сучасної техніки та електронних систем.
Росія не продаватиме зброю ключовим своїм партнерам
Як зазначає розвідка, днями у Підмосков'ї відбулася виставка зброї "Армія-2024".
Зазвичай цей захід привертав увагу російських і міжнародних виробників оборонної продукції, але з початком повномасштабної війни Росії проти України міжнародний інтерес значно знизився.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 15, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JgR5kqH67L#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/funfNsB18D
Раніше подія проходила разом із російськими армійськими міжнародними іграми, які цього року знову скасували. Як відзначає британська розвідка, цьогоріч виставка була орієнтована на представників оборонного бізнесу, а не на широку аудиторію.
Розвідка зазначає, що на виставці були присутні російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, який назвав війну в Україні "збройним конфліктом між Росією та колективним Заходом".
Також на заході були представники Білорусі, Ірану та Північної Кореї.
Що відомо про проблеми російських окупантів із технікою та озброєнням
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, російські окупанти відчувають значні проблеми із кількістю сучасної техніки та озброєнь.
За його словами, у росіян є проблеми з виробництвом нової техніки, зокрема, через санкції.
Зокрема, у ворога досі залишаються значні проблеми з наявністю сучасних електронних систем, оптики, систем зв'язку тощо.
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