Росія хизується відкриттям у Маріуполі театру на місці воєнного злочину

У тимчасово захопленому армією РФ Маріуполі російські окупанти готуються до відкриття драмтеатру, який вони відбудували на руїнах розбомбленого ними театру - на місці загибелі близько 600 людей.
Головні тези:
- Російські окупанти готують відкриття драмтеатру в Маріуполі на місці воєнного злочину, де загинули близько 600 людей.
- Роботи з «відновлення» театру окупантами вже на фінішній прямій, планують відкриття вже у грудні.
- Ця цинічна ідея використовувати трагедію для своїх цілей викликає обурення та негативне ставлення до російських окупантів.
Росія готується до відкриття театру у Маріуполі на місці знищення 600 людей
Про це повідомила міська рада українського Маріуполя.
Зазначається, що вже у грудні росіяни планують відкрити театр, щоб ставити російські п'єси та фактично «співати й танцювати на кістках загиблих маріупольців».
У міськраді нагадали, що після окупації міста Маріуполь росіяни насамперед обгородили розбомблений драмтеатр, місце свого злочину, парканом:
Це було зроблено, щоб приховати розбирання завалів із тілами загиблих і уникнути документування доказів.
16 березня 2022 року російський літак скинув дві надпотужні (ймовірно 500-кілограмові) бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру. Ворога не зупинив навіть напис «Діти» перед театром. Унаслідок цього бомбардування загинули від 300 до 600 дітей та дорослих, які ховались у приміщенні від атак росіян.
