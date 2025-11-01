Росія хизується відкриттям у Маріуполі театру на місці воєнного злочину
Росія хизується відкриттям у Маріуполі театру на місці воєнного злочину

Джерело:  Маріупольська міськрада

У тимчасово захопленому армією РФ Маріуполі російські окупанти готуються до відкриття драмтеатру, який вони відбудували на руїнах розбомбленого ними театру - на місці загибелі близько 600 людей.

  • Російські окупанти готують відкриття драмтеатру в Маріуполі на місці воєнного злочину, де загинули близько 600 людей.
  • Роботи з «відновлення» театру окупантами вже на фінішній прямій, планують відкриття вже у грудні.
  • Ця цинічна ідея використовувати трагедію для своїх цілей викликає обурення та негативне ставлення до російських окупантів.

Росія готується до відкриття театру у Маріуполі на місці знищення 600 людей

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя.

Окупанти заявляють, що роботи з «відновлення» театру вийшли на фінішну пряму. Місце, яке стало одним із місць найбільшого воєнного злочину російських загарбників, тепер перетворюють на майданчик для російських вистав та концертів.

Зазначається, що вже у грудні росіяни планують відкрити театр, щоб ставити російські п'єси та фактично «співати й танцювати на кістках загиблих маріупольців».

У міськраді нагадали, що після окупації міста Маріуполь росіяни насамперед обгородили розбомблений драмтеатр, місце свого злочину, парканом:

Це було зроблено, щоб приховати розбирання завалів із тілами загиблих і уникнути документування доказів.

16 березня 2022 року російський літак скинув дві надпотужні (ймовірно 500-кілограмові) бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру. Ворога не зупинив навіть напис «Діти» перед театром. Унаслідок цього бомбардування загинули від 300 до 600 дітей та дорослих, які ховались у приміщенні від атак росіян.

