Россия кичится открытием в Мариуполе театра на месте военного преступления

Во временно захваченном армией РФ Мариуполе российские оккупанты готовятся к открытию драмтеатра, который они отстроили на развалинах разбомбленного ими театра - на месте гибели около 600 человек.
Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя.
Отмечается, что уже в декабре россияне планируют открыть театр, чтобы ставить российские пьесы и фактически петь и танцевать на костях погибших мариупольцев.
В горсовете напомнили, что после оккупации города Мариуполь россияне, прежде всего, огородили разбомбленный драмтеатр, место своего преступления, забором.
Это было сделано, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств.
16 марта 2022 года российский самолет сбросил две сверхмощные (вероятно 500-килограммовые) бомбы на здание Мариупольского драмтеатра. Враг не остановил даже надпись «Дети» перед театром. В результате бомбардировки погибли от 300 до 600 детей и взрослых, которые скрывались в помещении от атак россиян.
