Россия кичится открытием в Мариуполе театра на месте военного преступления
театр
Источник:  Мариупольский горсовет

Во временно захваченном армией РФ Мариуполе российские оккупанты готовятся к открытию драмтеатра, который они отстроили на развалинах разбомбленного ими театра - на месте гибели около 600 человек.

Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя.

оккупанты заявляют, что работы по «восстановлению» театра вышли на финишную прямую. Место, которое стало одним из мест величайшего военного преступления российских захватчиков, теперь превращают в площадку для российских спектаклей и концертов.

Отмечается, что уже в декабре россияне планируют открыть театр, чтобы ставить российские пьесы и фактически петь и танцевать на костях погибших мариупольцев.

В горсовете напомнили, что после оккупации города Мариуполь россияне, прежде всего, огородили разбомбленный драмтеатр, место своего преступления, забором.

Это было сделано, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств.

16 марта 2022 года российский самолет сбросил две сверхмощные (вероятно 500-килограммовые) бомбы на здание Мариупольского драмтеатра. Враг не остановил даже надпись «Дети» перед театром. В результате бомбардировки погибли от 300 до 600 детей и взрослых, которые скрывались в помещении от атак россиян.

