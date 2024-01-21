Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Наразі рівень ракетної загрози для України підвищено. Чорноморський флот РФ перевів на бойове чергування ще один корабель, з якого вороги можуть запускати ракети по нашій країні.

Флот РФ вивів додаткові ракетоносії у Чорне море

Росіяни збільшили кількість військових кораблів, з яких можуть летіти ракети по Україні, у Чорному морі.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

За даними військових, до російського фрегата знов додався малий ракетний корабель.

Загальний рівень ракетної загрози підвищено.Спільне спорядження носіїв – до 16 "Калібрів", – наголосили в Силах оборони. Поширити

Російська блокада Чорного та Азовського морів

Окупанти використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас, після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Нагадаємо, що 20 січня росіяни мали в Чорному морі потужності для запуску 8 ракет.