Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

В настоящее время уровень ракетной угрозы для Украины повышен. Черноморский флот РФ перевел на боевое дежурство еще один корабль, из которого враги могут запускать ракеты по нашей стране.

Флот РФ вывел дополнительные ракетоносители в Черное море

Россияне увеличили количество военных кораблей, с которых могут лететь ракеты по Украине в Черном море.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

По данным военных, к российскому фрегату снова добавился малый ракетный корабль.

Общий уровень ракетной угрозы повышен. Совместное снаряжение носителей – до 16 "Калибров", – подчеркнули в Силах обороны. Поделиться

Российская блокада Черного и Азовского морей

Оккупанты используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиного доминирование террористов в Черном море удалось снизить. В то же время, после выхода России из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Напомним, что 20 января россияне имели в Черном море мощности для запуска 8 ракет.