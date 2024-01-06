На Таврійському напрямку частішають випадки friendly fire ("дружнього вогню" - ред.) серед російських окупантів. Цю інформацію повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Чому солдати РФ частіше почали бити по своїм силам на полі бою

Згідно з даними Олександра Штупуна, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" у російських окупантів дійсно вкрай поганий психологічний стан.

Що важливо розуміти, він суттєво погіршився на тлі масштабних втрат ворога на цій ділянці фронту.

Ба більше, зазначається, що солдати РФ станом на сьогодні ще й дуже налякані.

Саме тому вони почали дедалі частіше накривати вогнем все, що трапляється їм на очі, навіть власну піхоту та техніку.

Також особовий склад противника не хоче брати участь у штурмах, адже усвідомлює, що дороги назад немає - живими вони точно не повернуться.

Російські екіпажі бронетехніки різними способами саботують штурми, адже знають, що шанс вижити дуже невеликий. Танки, БМП та БТРи вражаються під час атаки першими, – поясив Олександр Штупун. Поширити

Окрім того, наголошується, що загальні втрати росіян на Таврійському напрямку за 5 січня склали 512 осіб і 40 одиниць військової техніки.

Втрати армії РФ станом на 5 січня:

Згідно з даними Генштабу, бійці ЗСУ за добу знищили 800 російських загарбників, а з техніки знищено: