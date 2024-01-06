Россияне все чаще прибегают к "дружескому огню" на фронте — что происходит

На Таврическом направлении учащаются случаи friendly fire ("дружеского огня" – ред.) среди российских оккупантов. Эту информацию сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Почему солдаты РФ чаще начали бить по своим силам на поле боя

Согласно данным Александра Штупуна, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" у российских оккупантов действительно крайне плохое психологическое состояние.

Что важно понимать, оно значительно ухудшилось на фоне масштабных потерь врага на этом участке фронта.

Более того, указано, что солдаты РФ по состоянию на сегодняшний день еще и очень напуганы.

Именно поэтому они все чаще начали накрывать огнем все, что попадается им на глаза, даже собственную пехоту и технику.

Также личный состав противника не хочет участвовать в штурмах, ведь осознает, что обратной дороги нет – живыми они точно не вернутся.

Российские экипажи бронетехники разными способами саботируют штурмы, ведь знают, что шанс выжить очень невелик. Танки, БМП и БТР поражаются во время атаки первыми, – объяснил Александр Штупун. Поделиться

Кроме того, сообщается, что общие потери россиян на Таврическом направлении за 5 января составили 512 человек и 40 единиц военной техники.

Потери армии РФ по состоянию на 5 января:

Согласно данным Генштаба, бойцы ВСУ за сутки уничтожили 800 российских захватчиков, а по технике уничтожено: