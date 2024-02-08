Росіяни мілітаризують українських підлітків на окупованій частині Запорізької області

Російські загарбники планують відкриття Центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн». Ще один заклад для “промивки мізків” дітям з України буде працювати на базі оздоровчого табору «Іскра».

Окупанти навчають українських підлітків військовій справі

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей.

Про це повідомив Центр національного спротиву у Facebook.

Гауляйтери анонсували створення на ТОТ Запоріжжя Центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн», який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору «Іскра».

У клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії РФ. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з Росії. Також дітям планують проводити лекції з “промиванням мізків” щодо війни, а також “російської історії”.

Центр національного спротиву зауважує:

“Волонтери” та “інструктори” з РФ закінчать свою кар’єру раніше ніж думають. Росія не здатна й не зацікавлена захищати своїх посіпак, адже вартість життя у цій країні дорівнює нулю. Поширити

З окупантів – у вчителі російських шкіл

В декількох регіонах РФ у педагогічних вищих навчальних закладах запровадили програми перекваліфікації для громадян Росії, які брали участь у війні проти України.

Жодних обмежень немає, це можуть бути учасники будь-яких формувань, в тому числі ПВК. Також не важливо, якою була первинна освіта майбутніх “педагогів”. Після проходження навчання вони отримають право стати шкільним вчителем.

Зокрема, російські військові, які найближчим часом завершать перенавчання на педагогів в рамках програми міністерства освіти РФ стануть викладачами уроків історії, фізкультури та основ безпеки життєдіяльності. Окремо вони проводитимуть заходи у рамках початкової військової підготовки (НВП).

У школах таким вчителям рекомендують проводити уроки у військовій формі та демонструвати військове спорядження та амуніцію.

Також наголошується на тому, що на особистому прикладі вони повинні проводити національно-патріотичне виховання молоді, агітувати їх пов’язувати свою подальшу долю із силовими структурами.