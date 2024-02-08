Россияне милитаризуют украинских подростков на оккупированной части Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне милитаризуют украинских подростков на оккупированной части Запорожской области

Дети
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Источник:  ЦНС

Российские захватчики планируют открытие Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Еще одно заведение для “промывки мозгов” детям из Украины будет работать на базе оздоровительного лагеря «Искра».

Оккупанты обучают украинских подростков военному делу

На временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские лагеря для детей.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в Facebook.

Гауляйтеры анонсировали создание на ВОТ Запорожской области Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», который должен открыться на базе детского оздоровительного лагеря «Искра».

В клубе подростков будут учить огневой и инженерной подготовке, то есть готовить к службе в армии РФ. Все это под наблюдением инструкторов-оккупантов из России. Также детям планируют проводить лекции по "промыванию мозгов" насчет войны, а также "российской истории".

Центр национального сопротивления отмечает:

"Волонтеры" и "инструкторы" из РФ закончат свою карьеру раньше, чем думают. Россия не способна и не заинтересована защищать своих приспешников, ведь стоимость жизни в этой стране равна нулю.

Из оккупантов – в учителя российских школ

В нескольких регионах РФ в педагогических вузах ввели программы переквалификации для граждан России, принимавших участие в войне против Украины.

Никаких ограничений нет, это могут быть участники любых формирований, в том числе ЧВК. Также неважно, каким было первоначальное образование будущих "педагогов". После прохождения учебы они получат право стать школьным учителем.

В частности, российские военные, которые в ближайшее время завершат переобучение на педагогов в рамках программы министерства образования РФ, станут преподавателями уроков истории, физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности. Отдельно они будут проводить мероприятия в рамках начальной военной подготовки (НПП).

В школах таким учителям рекомендуют проводить уроки в военной форме и демонстрировать военное снаряжение и амуницию.

Также отмечается, что на личном примере они должны проводить национально-патриотическое воспитание молодежи, агитировать их связывать свою дальнейшую судьбу с силовыми структурами.

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