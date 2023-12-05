Росіяни поширюють діпфейк Сирського з закликами про "необхідність миру" з РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Росіяни поширюють діпфейк Сирського з закликами про "необхідність миру" з РФ

Діпфейк Сирського
Джерело:  online.ua

Російські пропагандисти створили відео з діпфейком командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександром Сирським, де він закликає “здаватися в полон” та до “мирних переговорів”.

У мережі з’явився діпфейк з Олександром Сирським

На відео “Сирський“ говорить, що нібито вони з Залужним вже давно ведуть перемовини з Герасимовим і Шойгу, щоб закінчити “братовбивчу війну“.

Також фейковий командувач Сухопутних військ ЗСУ закликав українських військових здаватися в російський полон.

Діпфейк видає очевидна різниця між кольором обличчя “Сирського”, неприродний рух рота, а також українська мова з помилками.

Діпфейк - це технологія штучно створених відео, які згенеровані за допомогою алгоритмів машинного навчання. Концепція діпфейків дуже проста. Фактично, потрібно перенести обличчя однієї людини на відео з іншою.

Росіяни створили діпфейки з Залужним

Нагадаємо, що на початку листопада росіяни запустили одразу два діпфейки з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту.

На одному відео фейковий «Залужний» звинуватив українську владу в загибелі свого помічника і закликав населення України вийти на площі своїх міст, а військових – не коритися «злочинним наказам» влади.

На іншому відео «Головнокомандувач ЗСУ» начебто стверджує, що Зеленський намагається його ліквідувати, а також що він здає країну і провалив контрнаступ

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета цих відео - підтримати російську ІПСО про буцімто підготовку президентом Володимиром Зеленським замаху на Залужного.

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