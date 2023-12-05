Россияне распространяют дипфейк Сырского с призывами о "необходимости мира" из РФ

Российские пропагандисты создали видео с дипфейком командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского, где он призывает "сдаваться в плен" и к "мирным переговорам".

В сети появился дипфейк с Александром Сырским

На видео “Сырский” говорит, что якобы они с Залужным уже давно ведут переговоры с Герасимовым и Шойгу, чтобы “закончить братоубийственную войну”.

Также фейковый командующий Сухопутными войсками ВСУ призвал украинских военных сдаваться в российский плен.

Дипфейк выдает очевидная разница между цветом лица "Сырского", неестественное движение рта, а также украинский язык с ошибками.

Дипфейк – это технология искусственно созданных видео, которые сгенерированы с помощью алгоритмов машинного обучения. Концепция дипфейков очень проста. Фактически, нужно перенести лицо одного человека на видео с другим.

Россияне создали дипфейки с Залужным

Напомним, что в начале ноября россияне запустили сразу два дипфейка с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, якобы призвавшим к госперевороту.

На одном видео фейковый «Залужный» обвинил украинские власти в гибели своего помощника и призвал население Украины выйти на площади своих городов, а военных – не повиноваться «преступным приказам» власти.

На другом видео «Главнокомандующий ВСУ» вроде бы утверждает, что Зеленский пытается его ликвидировать, а также что он сдает страну и провалил контрнаступление.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что цель этих видео - поддержать российскую ИПСО о якобы подготовке президентом Владимиром Зеленским покушении на Залужного.