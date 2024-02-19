У Росії ствердужють про нібито отруєння так званого глави “ЛНР” Леонід Пасічник сильнодіючими токсичними речовинами.

Що росіяни заявляють про отруєння Пасічника

Зазначається, що за словами керівника окупаційних військ РФ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігоря Кирилова, Пасічник нібито 5 грудня 2023 року отримав важке отруєння фенольними сполуками.

До цього про отруєння Пасічника не повідомлялося, - йдеться у заяві відомства. Поширити

Кирилов також заявив, що в серпні 2022 року "губернатор" Херсонщини Володимира Сальдо був отруєний хімікатом рицином, який нібито виявили в біомедичних пробах.

В отруєннях Росія звинувачує Україну.

Фенол - органічна сполука, яка очолює клас фенолів. Токсичний, є сильним ирритантом. Про нього відомо як про промисловий забруднювач. У чистому вигляді фенол токсичний для тварин і людини. За ступенем впливу на людський організм відноситься до високонебезпечних речовин. При вдиханні викликає порушення функцій нервової системи. Пил, пари і розчин фенолу подразнюють слизові оболонки очей, дихальних шляхів, шкіру, викликаючи хімічні опіки.

Що відомо про попередні гучні заяви росіян про отруєння відомих пропагандистів

Підконтрольні Кремлю ЗМІ наприкінці минулого року розганяли інформацію про отруєння ексгендиректора пропагандистського каналу Russia Today Антона Красовського.

Зокрема, за інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України у коментарі журналістам видання Kyiv Post, Красовський дійсно отруївся і йому стало гірше.

Напередодні Красовський і сам заявляв про погіршення стану здоров’я.

У ГУР зазначають, що Красовського отруїли.