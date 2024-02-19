В России утверждают о якобы отравлении так называемого главы "ЛНР" Леонида Пасечника сильнодействующими токсичными веществами.
Что россияне заявляют об отравлении Пасечника
Отмечается, что по словам руководителя оккупационных войск РФ радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, Пчеловод якобы 5 декабря 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями.
Кириллов также заявил, что в августе 2022 года "губернатор" Херсонщины Владимир Сальдо был отравлен химикатом рицином, который якобы обнаружили в биомедицинских пробах.
В отравлениях Россия обвиняет Украину.
Фенол – органическое соединение, возглавляющее класс фенолов. Токсичен, является сильным ирритантом. О нем известно как о промышленном загрязнителе. В чистом виде фенол токсичен для животных и человека. По степени воздействия на организм человека относится к высокоопасным веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пара и раствор фенола раздражают слизистые глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.
Что известно о предварительных громких заявлениях россиян об отравлении известных пропагандистов
Подконтрольные Кремлю СМИ в конце прошлого года разгоняли информацию об отравлении эксгендиректора пропагандистского канала Russia Today Антона Красовского.
По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины в комментарии журналистам издания Kyiv Post, Красовский действительно отравился и ему стало хуже.
Накануне Красовский и сам заявлял об ухудшении состояния здоровья.
В ГУР отмечают, что Красовский был отравлен.
В России Антон Красовский является достаточно известной медиаперсоной, как журналист он возглавлял российскую редакцию Russia Today, но украинцам он более известен своим фашистским призывом: в октябре 2022 года в эфире на РосТВ Красовский призвал топить детей Украины в Тисе, если они не соглашаются на оккупацию.
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