Росіяни збільшують кількість муляжів на аеродромах — супутникові знімки

Росіяни продовжують збільшувати кількість "силуетів-обманок", що імітують бойову авіацію. Окупанти роблять це практично на всіх аеродромах, які можуть атакувати українські дрони.

На російських аеродромах дедалі частіше фіксуються фальшиві літаки

Нові супутникові знімки оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

As Ukrainian long-range strike capabilities have grown, so has the number of decoys at Russian air bases involved in the invasion of Ukraine.



This thread shows several of the decoys Russian forces have painted at air bases that were once beyond Kyiv’s reach. (1/8) pic.twitter.com/Yy68uZykRw — Brady Africk (@bradyafr) January 30, 2024

У міру того, як українські можливості для нанесення дальнього удару зросли, зросла і кількість приманок на російських авіабазах, залучених до вторгнення в Україну, — пише Африк. Поширити

Primorsko-Ahktarsk, an air base on the Sea of Azov, got its own decoys as well.



Some of these are painted in color while others are less detailed. (3/8) pic.twitter.com/30Kv6NgC2F — Brady Africk (@bradyafr) January 30, 2024

Водночас експерт наочно показав кілька таких "об'єктів", які російські сили намалювали на авіабазах, які "колись були поза досяжністю Києва".

Муляжі у війні РФ проти України

Зауважимо, що Україна також активно підміняє на полі бою свою військову техніку муляжами, щоби російська армія даремно витрачала снаряди на знищення хибних цілей.

Так, влітку 2023 року бійці Нацгвардії вирішили обдурити окупантів та облаштували фейкову позицію з муляжем протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Ті клюнули на приманку, пішли на штурм, де зазнали значних втрат.

Окрім цього РФ намагається приховати свої військові кораблі в Чорному морі за допомогою нової оманливої схеми камуфляжу, що ускладнює оцінку довжини та форми суден, їхню ідентифікацію на супутникових знімках.