Росіяни збільшують кількість муляжів на аеродромах — супутникові знімки
Категорія
Світ
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Росіяни збільшують кількість муляжів на аеродромах — супутникові знімки

Літак
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Джерело:  online.ua

Росіяни продовжують збільшувати кількість "силуетів-обманок", що імітують бойову авіацію. Окупанти роблять це практично на всіх аеродромах, які можуть атакувати українські дрони.

На російських аеродромах дедалі частіше фіксуються фальшиві літаки

Нові супутникові знімки оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

У міру того, як українські можливості для нанесення дальнього удару зросли, зросла і кількість приманок на російських авіабазах, залучених до вторгнення в Україну, — пише Африк.

Водночас експерт наочно показав кілька таких "об'єктів", які російські сили намалювали на авіабазах, які "колись були поза досяжністю Києва".

Муляжі у війні РФ проти України

Зауважимо, що Україна також активно підміняє на полі бою свою військову техніку муляжами, щоби російська армія даремно витрачала снаряди на знищення хибних цілей.

Так, влітку 2023 року бійці Нацгвардії вирішили обдурити окупантів та облаштували фейкову позицію з муляжем протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Ті клюнули на приманку, пішли на штурм, де зазнали значних втрат.

Окрім цього РФ намагається приховати свої військові кораблі в Чорному морі за допомогою нової оманливої схеми камуфляжу, що ускладнює оцінку довжини та форми суден, їхню ідентифікацію на супутникових знімках.

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