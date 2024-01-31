Россияне увеличивают количество муляжей на аэродромах – спутниковые снимки
Категория
Мир
Дата публикации

Россияне увеличивают количество муляжей на аэродромах – спутниковые снимки

Муляж
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Источник:  online.ua

Россияне продолжают увеличивать количество "силуэтов-обманок", имитирующих боевую авиацию. Оккупанты делают это практически на всех аэродромах, которые могут атаковать украинские дроны.

На российских аэродромах все чаще фиксируются фальшивые самолеты

Новые спутниковые снимки обнародовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

По мере того, как украинские возможности для нанесения дальнего удара выросли, выросло и количество приманок на российских авиабазах, вовлеченных в вторжение в Украину, — пишет Африк.

В то же время эксперт наглядно показал несколько таких "объектов", которые российские силы нарисовали на авиабазах, "когда-то были вне досягаемости Киева".

Муляжи в войне РФ против Украины

Отметим, что Украина также активно подменяет на поле боя свою военную технику муляжами, чтобы российская армия зря тратила снаряды на уничтожение ложных целей.

Так, летом 2023 года бойцы Нацгвардии решили обмануть окупантов и обустроили фейковую позицию с муляжем противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Те клюнули на приманку, пошли на штурм, где понесли значительные потери.

Кроме этого, РФ пытается скрыть свои военные корабли в Черном море с помощью новой обманчивой камуфляжной схемы, что затрудняет оценку длины и формы судов, их идентификацию на спутниковых снимках.

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