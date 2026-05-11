Російські атаки призвели до знеструмлення у чотирьох областях України

Атаки РФ знеструмили споживачів у 4 областях України

Внаслідок російських обстрілів прифронтових українських регіонів — на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Через дощ і пориви вітру на ранок були знеструмлені 3 населені пункти на Полтавщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

Споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка на 7% нижче за рівень попереднього робочого дня — 8 травня. Причиною цього є ясна погода у більшості областей України.

Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.