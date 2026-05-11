Російські атаки призвели до знеструмлення у чотирьох областях України
Станом на ранок 11 травня через російські атаки є знеструмлені споживачі у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях; на Полтавщині через негоду знеструмлено 3 населених пункти.

Головні тези:

  • Російські атаки призвели до знеструмлення споживачів у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.
  • На фоні негоди в Полтавщині також зафіксовано знеструмлення населених пунктів.
  • Споживання електроенергії в Україні знизилося на 7% внаслідок ясної погоди та активної роботи сонячних електростанцій.

Внаслідок російських обстрілів прифронтових українських регіонів — на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Через дощ і пориви вітру на ранок були знеструмлені 3 населені пункти на Полтавщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

Споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка на 7% нижче за рівень попереднього робочого дня — 8 травня. Причиною цього є ясна погода у більшості областей України.

Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Водночас Укренерго наголошує, що зберігається потреба в раціональному підході до споживання електроенергії. Зокрема, оператор енергосистеми радить перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00, а із 18:00 до 22:00 — обмежити використання потужних електроприладів.

