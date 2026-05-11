Російські атаки призвели до знеструмлення у чотирьох областях України

Станом на ранок 11 травня через російські атаки є знеструмлені споживачі у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях; на Полтавщині через негоду знеструмлено 3 населених пункти.
Головні тези:
- Російські атаки призвели до знеструмлення споживачів у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.
- На фоні негоди в Полтавщині також зафіксовано знеструмлення населених пунктів.
- Споживання електроенергії в Україні знизилося на 7% внаслідок ясної погоди та активної роботи сонячних електростанцій.
Атаки РФ знеструмили споживачів у 4 областях України
Внаслідок російських обстрілів прифронтових українських регіонів — на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка на 7% нижче за рівень попереднього робочого дня — 8 травня. Причиною цього є ясна погода у більшості областей України.
Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.
Водночас Укренерго наголошує, що зберігається потреба в раціональному підході до споживання електроенергії. Зокрема, оператор енергосистеми радить перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00, а із 18:00 до 22:00 — обмежити використання потужних електроприладів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-