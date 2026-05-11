Российские атаки привели к обесточиванию в четырех областях Украины

По состоянию на утро 11 мая из-за российских атак обесточены потребители в Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях; на Полтавщине из-за непогоды обесточены 3 населенных пункта.

Атаки РФ обесточили потребителей в 4 областях Украины

В результате российских обстрелов прифронтовых украинских регионов — на утро новые обесточения в Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Из-за дождя и порывов ветра на утро были обесточены 3 населенных пункта на Полтавщине. Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных линий.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника на 7% ниже уровня предыдущего рабочего дня — 8 мая. Причиной тому является ясная погода в большинстве областей Украины.

Это приводит к высокой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему уменьшению объема энергопотребления из общей сети.