Російські дрони атакували багатоповерхівку в Охтирці — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські дрони атакували багатоповерхівку в Охтирці — є постраждалі

Сумська ОВА
Охтирка
Read in English

Росіяни трьома ударними безпілотниками вдарили у ніч на 8 грудня по Охтирській громаді на Сумщині та влучили у багатоповерхівку. Поки відомо про 7 постраждалих, які перебувають у лікарні.

Головні тези:

  • Російські дрони завдали удару по багатоповерхівці в Охтирці на Сумщині, є 7 постраждалих.
  • 35 мешканців були евакуйовані через пожежу на квартирах з 2 по 5 поверхи.
  • Розбір пошкоджених конструкцій і надання підтримки постраждалим продовжуються після атаки російських дронів.

Росія атакувала багатоповерхівку в Охтирці

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Трьома ударними БпЛА Росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу.

За його словами, інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре — у той час, коли люди спали у своїх оселях.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до семи.

Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину — деблокували з пошкоджених поверхів.

ДСНС повідомили, що внаслідок удару РФ виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи. Одночасно з гасінням вогню були евакуйовані 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.

Багатоповерхівка в Охтирці після атаки РФ

Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій.

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога і підтримка.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська обстріляли дитсадок в Охтирці — поранені діти
Російські війська обстріляли дитсадок в Охтирці — поранені діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила ракетою по багатостраждальній Охтирці на Сумщині
Армія РФ вдарила ракетою по багатостраждальній Охтирці на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила по Охтирці — багато постраждалих
Національна поліція України
Атака РФ на Охтирку - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?