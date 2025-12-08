Російські дрони атакували багатоповерхівку в Охтирці — є постраждалі

Росіяни трьома ударними безпілотниками вдарили у ніч на 8 грудня по Охтирській громаді на Сумщині та влучили у багатоповерхівку. Поки відомо про 7 постраждалих, які перебувають у лікарні.

Росія атакувала багатоповерхівку в Охтирці

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Трьома ударними БпЛА Росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу.

За його словами, інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре — у той час, коли люди спали у своїх оселях.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до семи.

Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину — деблокували з пошкоджених поверхів.

ДСНС повідомили, що внаслідок удару РФ виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи. Одночасно з гасінням вогню були евакуйовані 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.

Багатоповерхівка в Охтирці після атаки РФ

Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій.

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога і підтримка.