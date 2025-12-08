Російські дрони атакували багатоповерхівку в Охтирці — є постраждалі

Росіяни трьома ударними безпілотниками вдарили у ніч на 8 грудня по Охтирській громаді на Сумщині та влучили у багатоповерхівку. Поки відомо про 7 постраждалих, які перебувають у лікарні.
Головні тези:
- Російські дрони завдали удару по багатоповерхівці в Охтирці на Сумщині, є 7 постраждалих.
- 35 мешканців були евакуйовані через пожежу на квартирах з 2 по 5 поверхи.
- Розбір пошкоджених конструкцій і надання підтримки постраждалим продовжуються після атаки російських дронів.
Росія атакувала багатоповерхівку в Охтирці
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Трьома ударними БпЛА Росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу.
За його словами, інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до семи.
Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину — деблокували з пошкоджених поверхів.
ДСНС повідомили, що внаслідок удару РФ виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи. Одночасно з гасінням вогню були евакуйовані 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.
Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога і підтримка.
