Армія РФ вдарила по Охтирці — багато постраждалих

Уночі 20 серпня російські загарбники здійснили чергову атаку на місто Охтирка, що в Сумській області. Згідно з останніми даними, 12 цивільних, зокрема дві дитини, дістали поранення внаслідок ворожого масованого удару.
Головні тези:
- Нова атака РФ знову була спрямована була проти мирного населення України.
- На місці влучань працюють слідчі та вибухотехніки поліції, які збирають докази та надають допомогу потерпілим.
Атака РФ на Охтирку — що відомо
Про наслідки нового ворожого удару повідомляє Національна поліція України.
Згідно з останніми даними, унаслідок ворожого удару поранення дістали 12 мирних мешканців.
Національна поліція України звертає увагу на те, що серед постраждалих є двоє дітей.
Окрім того, вказано, що пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.
