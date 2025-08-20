Армія РФ вдарила по Охтирці — багато постраждалих
Армія РФ вдарила по Охтирці — багато постраждалих

Національна поліція України
Атака РФ на Охтирку - що відомо
Уночі 20 серпня російські загарбники здійснили чергову атаку на місто Охтирка, що в Сумській області. Згідно з останніми даними, 12 цивільних, зокрема дві дитини, дістали поранення внаслідок ворожого масованого удару.

Головні тези:

  • Нова атака РФ знову була спрямована була проти мирного населення України.
  • На місці влучань працюють слідчі та вибухотехніки поліції, які збирають докази та надають допомогу потерпілим.

Атака РФ на Охтирку — що відомо

Про наслідки нового ворожого удару повідомляє Національна поліція України.

Вночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка. Цей цинічний обстріл вкотре був спрямований проти мирного населення, — йдеться в офіційній заяві відомства.

Фото: UA_National_Police/47022

Згідно з останніми даними, унаслідок ворожого удару поранення дістали 12 мирних мешканців.

Національна поліція України звертає увагу на те, що серед постраждалих є двоє дітей.

Фото: UA_National_Police/47022

Окрім того, вказано, що пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.

Фото: UA_National_Police/47022

На місця влучань одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці ретельно оглядали територію, документували наслідки злочину, збирали речові докази та допомагали потерпілим, — повідомляє Нацполіція.

Фото: UA_National_Police/47022

