Армия РФ ударила по Ахтырке — много пострадавших
Армия РФ ударила по Ахтырке — много пострадавших

Национальная полиция Украины
Атака РФ на Ахтырку – что известно
Read in English
Читати українською

Ночью 20 августа российские захватчики совершили очередную атаку на город Ахтырка в Сумской области. Согласно последним данным, 12 гражданских, в том числе два ребенка, получили ранения в результате вражеского массированного удара.

Главные тезисы

  • Новая атака РФ снова была направлена против мирного населения Украины.
  • На месте попаданий работают следователи и взрывотехники полиции, которые собирают доказательства и оказывают помощь пострадавшим.

Атака РФ на Ахтырку — что известно

Последствия нового вражеского удара сообщает Национальная полиция Украины.

Ночью враг нанес массированный удар беспилотникам по городу Ахтырка. Этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения, — сказано в официальном заявлении ведомства.

Фото: UA_National_Police/47022

Согласно последним данным, в результате вражеского удара ранения получили 12 мирных жителей.

Национальная полиция Украины обращает внимание на то, что среди пострадавших есть двое детей.

Фото: UA_National_Police/47022

Кроме того, указано, что поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственное сооружение, гараж.

Фото: UA_National_Police/47022

На места попадания сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Правоохранители тщательно осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства и помогали потерпевшим, — сообщает Нацполиция.

Фото: UA_National_Police/47022

