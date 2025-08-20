Армия РФ ударила по Ахтырке — много пострадавших

Ночью 20 августа российские захватчики совершили очередную атаку на город Ахтырка в Сумской области. Согласно последним данным, 12 гражданских, в том числе два ребенка, получили ранения в результате вражеского массированного удара.
Главные тезисы
- Новая атака РФ снова была направлена против мирного населения Украины.
- На месте попаданий работают следователи и взрывотехники полиции, которые собирают доказательства и оказывают помощь пострадавшим.
Атака РФ на Ахтырку — что известно
Последствия нового вражеского удара сообщает Национальная полиция Украины.
Согласно последним данным, в результате вражеского удара ранения получили 12 мирных жителей.
Национальная полиция Украины обращает внимание на то, что среди пострадавших есть двое детей.
Кроме того, указано, что поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственное сооружение, гараж.
