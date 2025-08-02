Массированная атака дронов РФ по Дружковке — количество раненых возросло

Город Дружковка на Донетчине подвергся массированной дроновой атаке России. Повреждены 2 дома, рынок, магазин и админздание, уничтожены несколько автомобилей. На данный момент времени известно о семи раненых.
Главные тезисы
- Массированная дроновая атака России поразила город Дружковка на Донецкой области.
- В результате атаки повреждены здания, автомобили, ранено 7 человек.
- Полиция и спасательные службы оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия атаки.
Семь раненых в Дружковке: Россия атаковала город дронами
В выходной день россияне обстреляли центр города — предварительно, БпЛА «Герань-2».
Зафиксировано не менее 8 попаданий.
Среди раненых — шесть женщин от 22 до 71 года, а также 57-летний мужчина.
Повреждены 2 жилых дома, торговый комплекс, три админздания, магазин, 9 гражданских авто.
В первые минуты после атаки на спасение людям прибыли полицейские-парамедики, оказывавшие первую помощь, деблокировали людей из горящих помещений.
На местах ударов работают полиция и все профильные службы. Идет ликвидация пожара и обследование территории.
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