Атака дронов РФ по Кривому Рогу — количество раненых возросло

Россияне ударили днем 4 июля по Кривому Рогу, ранены шесть человек, среди них спасатели.
Главные тезисы
- В результате российской атаки дронов по Кривому Рогу 4 июля пострадали по меньшей мере шесть человек, включая спасателей.
- После первого удара подразделения ГСЧС прибыли на место происшествия, но дроны нанесли повторный удар, увеличив число раненых.
- Четыре пожарно-спасательных автомобиля были повреждены, на месте работают более 50 специалистов ГСЧС и 12 единиц техники.
Россия атаковала Кривой Рог: есть раненые
В результате российской атаки по Кривому Рогу 4 июля пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — двое спасателей ГСЧС.
После первого попадания вражеских ракет на место происшествия прибыли подразделения ГСЧС.
Однако во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. В результате двое спасателей получили ранения.
Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля. На месте работают более 50 специалистов ГСЧС и 12 единиц техники.
Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и тушения пожаров.
Россияне ударили по Кривому Рогу беспилотниками-ударниками днем 4 июля. В результате атаки возник пожар, пострадали по меньшей мере три человека, среди них двое получили ранения.
Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что на месте работают спасательные службы, ликвидируют пожар и последствия обстрелов.
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