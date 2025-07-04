Атака дронов РФ по Кривому Рогу — количество раненых возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака дронов РФ по Кривому Рогу — количество раненых возросло

ДСНС Украины
Кривой Рог
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Россияне ударили днем 4 июля по Кривому Рогу, ранены шесть человек, среди них спасатели.

Главные тезисы

  • В результате российской атаки дронов по Кривому Рогу 4 июля пострадали по меньшей мере шесть человек, включая спасателей.
  • После первого удара подразделения ГСЧС прибыли на место происшествия, но дроны нанесли повторный удар, увеличив число раненых.
  • Четыре пожарно-спасательных автомобиля были повреждены, на месте работают более 50 специалистов ГСЧС и 12 единиц техники.

Россия атаковала Кривой Рог: есть раненые

В результате российской атаки по Кривому Рогу 4 июля пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — двое спасателей ГСЧС.

После первого попадания вражеских ракет на место происшествия прибыли подразделения ГСЧС.

Однако во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. В результате двое спасателей получили ранения.

Кривой Рог

Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля. На месте работают более 50 специалистов ГСЧС и 12 единиц техники.

Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и тушения пожаров.

Россияне ударили по Кривому Рогу беспилотниками-ударниками днем 4 июля. В результате атаки возник пожар, пострадали по меньшей мере три человека, среди них двое получили ранения.

Руководитель Днепропетровской ОВА сообщил, что враг применил БПЛА, попав в гражданскую инфраструктуру города. По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что на месте работают спасательные службы, ликвидируют пожар и последствия обстрелов.

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