Атака дронів РФ по Кривому Рогу — кількість поранених зросла

Росіяни вдарили вдень 4 липня по Кривому Рогу, поранено шестеро людей, серед них рятувальники.

Росія атакувала Кривий Ріг: є поранені

Унаслідок російської атаки по Кривому Рогу 4 липня постраждали щонайменше шестеро людей, серед них — двоє рятувальників ДСНС.

Після першого влучання ворожих ракет на місце події прибули підрозділи ДСНС.

Однак під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. У результаті двоє рятувальників дістали поранення.

Кривий РІг

Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. На місці працюють понад 50 фахівців ДСНС та 12 одиниць техніки.

Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та гасіння пожеж.

Росіяни вдарили по Кривому Рогу безпілотниками-ударниками вдень 4 липня. Унаслідок атаки виникла пожежа, постраждали щонайменше троє людей, серед них двоє отримали поранення.

Керівник Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог застосував БпЛА, влучивши в цивільну інфраструктуру міста. За його словами, інформація про постраждалих уточнюється. Поширити

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що на місці працюють рятувальні служби, ліквідовують пожежу та наслідки обстрілу.