Атака дронів РФ по Кривому Рогу — кількість поранених зросла

Росіяни вдарили вдень 4 липня по Кривому Рогу, поранено шестеро людей, серед них рятувальники.
Головні тези:
- У результаті атаки дронів РФ по Кривому Рогу 4 липня постраждали щонайменше шестеро людей, з яких двоє - рятувальники.
- Після першого влучання ворожих ракет на місце події прибули підрозділи ДСНС, але російські дрони завдали повторного удару.
Росія атакувала Кривий Ріг: є поранені
Унаслідок російської атаки по Кривому Рогу 4 липня постраждали щонайменше шестеро людей, серед них — двоє рятувальників ДСНС.
Після першого влучання ворожих ракет на місце події прибули підрозділи ДСНС.
Однак під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. У результаті двоє рятувальників дістали поранення.
Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. На місці працюють понад 50 фахівців ДСНС та 12 одиниць техніки.
Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та гасіння пожеж.
Росіяни вдарили по Кривому Рогу безпілотниками-ударниками вдень 4 липня. Унаслідок атаки виникла пожежа, постраждали щонайменше троє людей, серед них двоє отримали поранення.
Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що на місці працюють рятувальні служби, ліквідовують пожежу та наслідки обстрілу.
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