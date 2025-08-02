Масована атака дронів РФ по Дружківці — кількість поранених зросла

Місто Дружківка на Донеччині зазнало масованої дронової атаки Росії. Пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок. На цей момент часу відомо про 7 поранених.
Головні тези:
- Місто Дружківка на Донеччині стало жертвою масованої дронової атаки Росії, в результаті чого пошкоджено будівлі та автомобілі.
- Наразі відомо про 7 поранених, серед яких шестеро жінок та один чоловік, що потребують медичної допомоги.
- Поліція та рятувальні служби працюють на місці подій для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.
Семеро поранених у Дружківці: Росія атакувала місто дронами
У вихідний день росіяни обстріляли центр міста — попередньо, БпЛА «Герань-2».
Зафіксовано щонайменше 8 влучань.
Серед поранених — шестеро жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік.
Пошкоджено 2 житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, 9 цивільних авто.
У перші хвилини після атаки на порятунок людям прибули поліцейські-парамедики, які надавали першу допомогу, деблокували людей з палаючих приміщень.
На місцях ударів працює поліція та всі профільні служби. Триває ліквідація пожежі та обстеження території.
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