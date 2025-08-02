Масована атака дронів РФ по Дружківці — кількість поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака дронів РФ по Дружківці — кількість поранених зросла

Поліція Донецької області
Дружківка

Місто Дружківка на Донеччині зазнало масованої дронової атаки Росії. Пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок. На цей момент часу відомо про 7 поранених.

Головні тези:

  • Місто Дружківка на Донеччині стало жертвою масованої дронової атаки Росії, в результаті чого пошкоджено будівлі та автомобілі.
  • Наразі відомо про 7 поранених, серед яких шестеро жінок та один чоловік, що потребують медичної допомоги.
  • Поліція та рятувальні служби працюють на місці подій для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.

Семеро поранених у Дружківці: Росія атакувала місто дронами

У вихідний день росіяни обстріляли центр міста — попередньо, БпЛА «Герань-2».

Зафіксовано щонайменше 8 влучань.

Серед поранених — шестеро жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік.

Дружківка після удару РФ

Пошкоджено 2 житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, 9 цивільних авто.

У перші хвилини після атаки на порятунок людям прибули поліцейські-парамедики, які надавали першу допомогу, деблокували людей з палаючих приміщень.

Точна кількість постраждалих і масштаби руйнувань встановлюються.

На місцях ударів працює поліція та всі профільні служби. Триває ліквідація пожежі та обстеження території.

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