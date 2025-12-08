Российские дроны атаковали многоэтажку в Охтырке — есть пострадавшие

Россияне тремя ударными беспилотниками ударили в ночь на 8 декабря по Ахтырской общине Сумской области и попали в многоэтажку. Пока известно о 7 пострадавших, которые находятся в больнице.

Россия атаковала многоэтажку в Ахтырке

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Тремя ударными БПЛА Россия атаковала Ахтырскую общину этой ночью Попали в многоэтажку. Есть пострадавшие: предварительно пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь.

По его словам, информация о состоянии людей и повреждениях уточняется. Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. Еще раз — в то время, когда люди спали в своих домах. Поделиться

Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до семи.

Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть деблокировали с поврежденных этажей.

ГСЧС сообщили, что в результате удара РФ возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажа. Одновременно с гашением огня были эвакуированы 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.

Многоэтажка в Ахтырке после атаки РФ

Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Не смотря на сложности все очаги горения ликвидированы. Продолжается разбор поврежденных конструкций. Поделиться

Информация о количестве травмированных уточняется. Людям оказывается вся необходимая помощь и поддержка.