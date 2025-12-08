Российские дроны атаковали многоэтажку в Охтырке — есть пострадавшие

Россияне тремя ударными беспилотниками ударили в ночь на 8 декабря по Ахтырской общине Сумской области и попали в многоэтажку. Пока известно о 7 пострадавших, которые находятся в больнице.
- Российские дроны атаковали многоэтажку в Ахтырке, пострадало 7 человек, которые находятся в больнице.
- 35 жителей были эвакуированы из-за пожара на квартирах со 2 по 5 этажа.
- Ликвидация последствий атаки и разбор поврежденных конструкций продолжаются.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Тремя ударными БПЛА Россия атаковала Ахтырскую общину этой ночью Попали в многоэтажку. Есть пострадавшие: предварительно пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь.
По его словам, информация о состоянии людей и повреждениях уточняется. Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.
Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до семи.
Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть деблокировали с поврежденных этажей.
ГСЧС сообщили, что в результате удара РФ возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажа. Одновременно с гашением огня были эвакуированы 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.
Информация о количестве травмированных уточняется. Людям оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
