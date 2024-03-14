Під час російської атаки дронів на Україну, один з них влучив у житловий будинок у Вінницькій області. У лікарню потрапило троє людей.

Влучання дрона у Вінницькій області

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє, що внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок троє людей госпіталізовано.

На місці працюють відповідні служби. Прохання не нехтувати сигнали повітряної тривоги! До відбою всім перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких! Поширити

Борзов не уточнив про який населений пункт йдеться, також невідомо, у який будинок влучив дрон — багатоповерховий чи приватний.

Росія запустила дрони по Україні

Ввечері у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок атаки дронів, які тримали курс на Миколаївщину.

Далі дрони з меж Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини прямували на північний захід через Кіровоградщину на Вінниччину та Черкащину.

Пізніше кілька груп "шахедів" з Вінниччини зайшли на Хмельниччину та Житомирщину.

До Старокостянтинова із заходу та сходу наближалися дві групи "шахедів". О 22:19 на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.