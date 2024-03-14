Российский дрон попал в жилой дом в Винницкой области. Есть раненые и погибший

Во время российской атаки дронов на Украину один из них попал в жилой дом в Винницкой области. В больницу попали четыре человека, одни человек погиб.
Попадание дрона в Винницкой области
Обновление 23.50: Начальник ОВА сообщил, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четыре человека.
Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщает, что в результате попадания БпЛА в жилой дом три человека госпитализированы.
Борзов не уточнил о каком населенном пункте идет речь, также неизвестно, в какой дом попал дрон — многоэтажный или частный.
Россия запустила дроны по Украине
Вечером в Воздушных силах ВСУ сообщили о начале атаки дронов, державших курс на Николаевщину.
Далее дроны из пределов Херсонщины, Николаевщины и Днепропетровщины направлялись на северо-запад через Кировоградщину Винницкой и Черкасской.
Позже несколько групп "шахедов" из Винницкой области зашли на Хмельнитчину и Житомирщину.
К Староконстантинову с запада и востока приближались две группы "шахедов". В 22:19 в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
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