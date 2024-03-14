Российский дрон попал в жилой дом в Винницкой области. Есть раненые и погибший
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон попал в жилой дом в Винницкой области. Есть раненые и погибший

Сергей Борзов / Винницкая ОВА
Винницкая область
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Во время российской атаки дронов на Украину один из них попал в жилой дом в Винницкой области. В больницу попали четыре человека, одни человек погиб.

Попадание дрона в Винницкой области

Обновление 23.50: Начальник ОВА сообщил, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четыре человека.

К сожалению, один человек погиб.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщает, что в результате попадания БпЛА в жилой дом три человека госпитализированы.

На месте работают соответствующие службы. Просьба не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! До отбоя всем находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!

Борзов не уточнил о каком населенном пункте идет речь, также неизвестно, в какой дом попал дрон — многоэтажный или частный.

Россия запустила дроны по Украине

Вечером в Воздушных силах ВСУ сообщили о начале атаки дронов, державших курс на Николаевщину.

Далее дроны из пределов Херсонщины, Николаевщины и Днепропетровщины направлялись на северо-запад через Кировоградщину Винницкой и Черкасской.

Позже несколько групп "шахедов" из Винницкой области зашли на Хмельнитчину и Житомирщину.

К Староконстантинову с запада и востока приближались две группы "шахедов". В 22:19 в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

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