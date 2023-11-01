Російські окупанти активно перетворюють на брухт шахти на Луганщині

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни здійснюють тотальну ліквідацію вугільної галузі, вирізаючи шахти на брухт. Багатьох робітників загарбники мобілізують до російської армії.
Тотальна ліквідація: окупанти знищують шахти на Луганщині
На тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти здійснюють тотальну ліквідацію вугільної галузі. Вони "консервують" шахти, насправді вирізаючи їх на брухт.
Багатьох робітників окупанти мобілізують до російської армії. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За словами глави Луганської ОВА, цей процес уже розпочато на підприємствах “Червоний партизан", “Центросоюз" і “Харківська", які раніше росіяни визнали нерентабельними.
РФ атакує українську енергетичну інфраструктуру
Росія 30 жовтня атакувала одну з теплоелектростанцій у Донецькій області. Це сталося ввечері. Без світла залишилися три вугільні шахти та 18,3 тис. споживачів у 35 населених пунктах. Також були перебої із теплопостачанням у населеному пункті поряд зі станцією.
Українців закликали не вірити прогнозам про відключення світла в листопаді, в яких йдеться про застосування графіків навіть у разі відсутності російських атак на енергетику. У Міненерго запевняють: єдиною умовою для запровадження графіків є саме обстріли інфраструктури.
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