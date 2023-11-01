Российские оккупанты активно превращают на металлолом шахты в Луганской области
Категория
Экономика
Дата публикации

Российские оккупанты активно превращают на металлолом шахты в Луганской области

Министерство энергетики Украины
Шахты
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На временно оккупированной Луганской области россияне осуществляют тотальную ликвидацию угольной отрасли, вырезая шахты на металлолом. Многих рабочих захватчики мобилизуют в российскую армию.

Тотальная ликвидация: оккупанты уничтожают шахты в Луганской области

На временно оккупированной Луганской области российские оккупанты осуществляют тотальную ликвидацию угольной отрасли. Они "консервируют" шахты, на самом деле вырезая их на лом.

Многих рабочих захватчики мобилизуют в российскую армию. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Шахты на оккупированной Луганской области отключают от электропитания из-за неуплаты, а работников "накрывает очередная волна принудительной мобилизации", и в целом идет тотальная ликвидация угольной отрасли региона.

По словам главы Луганской ОВА, этот процесс уже начат на предприятиях "Красный партизан", "Центросоюз" и "Харьковская", которые ранее россияне сочли нерентабельными.

РФ атакует украинскую энергетическую инфраструктуру

Россия 30 октября атаковала одну из теплоэлектростанций в Донецкой области. Это произошло вечером. Без света остались три угольных шахты и 18,3 тыс потребителей в 35 населенных пунктах. Также были перебои с теплоснабжением в населенном пункте рядом со станцией.

Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев, – добавили в ДТЭК.

Украинцев призвали не верить прогнозам об отключении света в ноябре, в которых говорится о применении графиков даже в случае отсутствия российских атак на энергетику. В Минэнерго уверяют: единственным условием для введения графиков именно обстрелы инфраструктуры.

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