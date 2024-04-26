Російські військові атакували з дрона цивільне авто на Херсонщині. Є поранені

Армія РФ продовжує скидати вибухівку з дрона на цивільних на Херсонщині. 26 квітня двоє людей отримали поранення.

Військові РФ атакували цивільних у Херсонській області з дрона

На Херсонщині росіяни знову атакували з дрона цивільну автівку, 60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За два дні російські війська атакували третю цивільні автівку з дрона.

Як зазначається, на Нововоронцовській трасі внаслідок скидання вибухового предмета на автомобіль постраждали двоє людей.

В ОВА інформують, що 60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок. Їх доставили у лікарню. Медики надали першу медичну допомогу потерпілим. Госпіталізації вони не потребують. Поширити

Також в ОВА поінформували, що 26 квітня у лікарню звернувся 34-річний житель Веселого, який потрапив під російський мінометний обстріл кілька днів тому, коли ворог вдарив по населеному пункту. Чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілого шпиталізували.

Російський дрон-камікадзе поцілив у автівку на Херсонщині

На Херсонщині, поблизу села Золота Балка, Балки російські військові атакували дроном-камікадзе цивільну автівку, поранений 44-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Поблизу Золотої Балки російські військові атакували дроном-камікадзе цивільну автівку.

Як зазначається, внаслідок влучання безпілотника постраждав 44-річний чоловік.

Його доставили у лікарню. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.