Российские военные атаковали с дрона гражданское авто на Херсонщине. Есть раненые

Армия РФ продолжает сбрасывать взрывчатку с дрона на гражданских в Херсонской области. 26 апреля два человека получили ранения.

Военные РФ атаковали гражданских в Херсонской области с дрона

В Херсонской области россияне снова атаковали с дрона гражданский автомобиль, 60-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколковые ранения конечностей.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

За два дня российские войска атаковали третью гражданскую машину из дрона.

Как отмечается, на Нововоронцовской трассе в результате сброса взрывного предмета на автомобиль пострадали два человека.

В ОВА информируют, что 60-летний мужчина и 64-летняя женщина получили обломочные ранения конечностей. Их доставили в больницу. Медики предоставили первую медицинскую помощь пострадавшим. В госпитализации они не нуждаются. Поделиться

Также в ОВА проинформировали, что 26 апреля в больницу обратился 34-летний житель Веселого, попавший под российский минометный обстрел несколько дней назад, когда враг ударил по населенному пункту. Мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение ноги. Потерпевшего госпитализировали.

Российский дрон-камикадзе попал в машину на Херсонщине

В Херсонской области, близ села Золотая Балка, Балки российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданский автомобиль, ранен 44-летний мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Вблизи Золотой Балки российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданский автомобиль.

Как отмечается, в результате попадания беспилотника пострадал 44-летний мужчина.

Его доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают помощь потерпевшему.