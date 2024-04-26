Российские военные атаковали с дрона гражданское авто на Херсонщине. Есть раненые

Армия РФ продолжает сбрасывать взрывчатку с дрона на гражданских в Херсонской области. 26 апреля два человека получили ранения.
Военные РФ атаковали гражданских в Херсонской области с дрона
В Херсонской области россияне снова атаковали с дрона гражданский автомобиль, 60-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколковые ранения конечностей.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
За два дня российские войска атаковали третью гражданскую машину из дрона.
Как отмечается, на Нововоронцовской трассе в результате сброса взрывного предмета на автомобиль пострадали два человека.
Также в ОВА проинформировали, что 26 апреля в больницу обратился 34-летний житель Веселого, попавший под российский минометный обстрел несколько дней назад, когда враг ударил по населенному пункту. Мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение ноги. Потерпевшего госпитализировали.
Российский дрон-камикадзе попал в машину на Херсонщине
В Херсонской области, близ села Золотая Балка, Балки российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданский автомобиль, ранен 44-летний мужчина.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Вблизи Золотой Балки российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданский автомобиль.
Как отмечается, в результате попадания беспилотника пострадал 44-летний мужчина.
Его доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают помощь потерпевшему.
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