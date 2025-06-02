Російський агент готував теракти у Києві — його затримали правоохоронці

Служба безпеки запобігла серії нових терактів у Києві. За результатами спецоперації у столиці затримано російського агента, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони.
Головні тези:
- Служба безпеки України затримала російського агента, який планував серію терактів у Києві.
- Фігурант мав за завдання підірвати автомобілі українських захисників за допомогою вибухових пристроїв.
Готував підриви військових авто у Києві: затримано агента РФ
Як встановило розслідування, на замовлення Росії фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв.
Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей». В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку «протестували» агента на декількох підпалах, які він вчинив у столиці.
Після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації «потрібних» транспортних засобів.
Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які рашисти планували активувати вибухівку.
Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.
Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази щодо російських замовників.
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