Російський агент готував теракти у Києві — його затримали правоохоронці
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський агент готував теракти у Києві — його затримали правоохоронці

СБУ
СБУ

Служба безпеки запобігла серії нових терактів у Києві. За результатами спецоперації у столиці затримано російського агента, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони.

Головні тези:

  • Служба безпеки України затримала російського агента, який планував серію терактів у Києві.
  • Фігурант мав за завдання підірвати автомобілі українських захисників за допомогою вибухових пристроїв.

Готував підриви військових авто у Києві: затримано агента РФ

Як встановило розслідування, на замовлення Росії фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

За матеріалами справи, терорист мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти — дистанційно підірвати їх разом із військовими.

Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей». В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку «протестували» агента на декількох підпалах, які він вчинив у столиці.

Після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації «потрібних» транспортних засобів.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які рашисти планували активувати вибухівку.

Підривний пристрій

Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази щодо російських замовників.

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