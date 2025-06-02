Российский агент готовил теракты в Киеве — его задержали правоохранители

Служба безопасности предотвратила серию новых терактов в Киеве. По результатам спецоперации в столице задержан российский агент, готовивший подрывы авто, принадлежавшие военнослужащим Сил обороны.

Готовил подрывы военных авто в Киеве: задержан агент РФ

Как установило расследование, по заказу России фигурант собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств.

По материалам дела, террорист должен был заложить взрывчатку под машины, а российские спецслужбы — дистанционно взорвать их вместе с военными. Поделиться

Задачу врага выполнял безработный киевлянин, которого агрессор завербовал через Телеграмм-канал по поиску «легких денег». В обмен на обещание быстрого заработка кафиры сначала «протестировали» агента на нескольких поджогах, которые он совершил в столице.

После этого фигурант получил от куратора инструкцию по изготовлению СВП и задание на подрыв авто. Впоследствии он стал искать локации «нужных» транспортных средств.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его в съемной квартире, которую он арендовал для конспирации.

Взрывное устройство

Еще один гаджет фигурант планировал установить у места спланированного теракта для фиксации преступления в режиме реального времени.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Поделиться

В настоящее время задержанный сотрудничает со следствием и дает обличительные показания по поводу российских заказчиков.