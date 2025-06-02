Российский агент готовил теракты в Киеве — его задержали правоохранители

Служба безопасности предотвратила серию новых терактов в Киеве. По результатам спецоперации в столице задержан российский агент, готовивший подрывы авто, принадлежавшие военнослужащим Сил обороны.
Главные тезисы
- Российский агент задержан в Киеве за планирование серии терактов с использованием взрывных устройств.
- Фигурант собирался уничтожить автомобили украинских защитников по заказу России.
- Задержанный сотрудничает со следствием и дает показания по поводу российских заказчиков.
Готовил подрывы военных авто в Киеве: задержан агент РФ
Как установило расследование, по заказу России фигурант собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств.
Задачу врага выполнял безработный киевлянин, которого агрессор завербовал через Телеграмм-канал по поиску «легких денег». В обмен на обещание быстрого заработка кафиры сначала «протестировали» агента на нескольких поджогах, которые он совершил в столице.
После этого фигурант получил от куратора инструкцию по изготовлению СВП и задание на подрыв авто. Впоследствии он стал искать локации «нужных» транспортных средств.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его в съемной квартире, которую он арендовал для конспирации.
Еще один гаджет фигурант планировал установить у места спланированного теракта для фиксации преступления в режиме реального времени.
В настоящее время задержанный сотрудничает со следствием и дает обличительные показания по поводу российских заказчиков.
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