"Російський ядерний саботаж" у космосі. Експерти б'ють на сполох через нову загрозу
Категорія
Світ
Дата публікації

"Російський ядерний саботаж" у космосі. Експерти б'ють на сполох через нову загрозу

супутник
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Джерело:  Forbes

За словами аналітиків, такий акт саботажу вигідний Росії тим, що довести її провину буде неможливо.

Головні тези:

  • Росія розгортає нову фазу гібридної війни у космосі шляхом мозаїки різних видів зброї, включаючи ядерний саботаж.
  • Експерти вважають, що такий акт саботажу вигідний Росії, оскільки довести злочин стане практично неможливо.
  • Російський план орбітального ядерного саботажу може призвести до виведення з ладу тисяч супутників, включаючи супутники компанії SpaceX, які надають зв'язок для України.

Експерти б'ють на сполох через нову загрозу від РФ у космосі

Росія розгортає нову фазу гібридної війни — цього разу у космосі. Кремль розглядає можливість запуску "ядерного саботажу" на орбіті, здатного вивести з ладу супутники США, Європи та компанії SpaceX.

Краса цієї диверсії полягає в тому, що її неможливо буде довести. Москва отримає знищення супутників і "правдоподібне заперечення" у подарунок, — каже експертка з космічної зброї Олена Гроссфельд з Королівського коледжу Лондона.

Згідно з розвідданими США, Росія працює над секретним проєктом — розміщенням ядерної зброї у космосі. Один з варіантів — ядерний вибух поблизу радіаційного поясу Ван Аллена, що викличе каскадну відмову супутників без безпосереднього обстрілу.

Гроссфельд стверджує, що такий сценарій — це орбітальна версія нападу на Перл-Харбор.

Один вибух — і тисячі супутників виведено з ладу. Це зміна всіх правил гри.

Особливо вразливими є супутники Starlink від SpaceX, які надають зв’язок для українського уряду, військових і цивільних. Росія вже атакувала термінали Starlink на землі, і неодноразово погрожувала збивати супутники компанії.

Москва інвестує в протисупутникову зброю різного типу — ракети, лазери, кібератаки. Але ядерний вибух — це вершина цього арсеналу.

Попри попередні атаки — як-от знищення наземної системи Viasat перед вторгненням в Україну — НАТО не вжив рішучих кроків.

Росія бачить у космосі шанс повернути собі статус наддержави. Навіть якщо в процесі вона знищить частину власних супутників.

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