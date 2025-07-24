"Російський ядерний саботаж" у космосі. Експерти б'ють на сполох через нову загрозу

За словами аналітиків, такий акт саботажу вигідний Росії тим, що довести її провину буде неможливо.

Експерти б'ють на сполох через нову загрозу від РФ у космосі

Росія розгортає нову фазу гібридної війни — цього разу у космосі. Кремль розглядає можливість запуску "ядерного саботажу" на орбіті, здатного вивести з ладу супутники США, Європи та компанії SpaceX.

Краса цієї диверсії полягає в тому, що її неможливо буде довести. Москва отримає знищення супутників і "правдоподібне заперечення" у подарунок, — каже експертка з космічної зброї Олена Гроссфельд з Королівського коледжу Лондона.

Згідно з розвідданими США, Росія працює над секретним проєктом — розміщенням ядерної зброї у космосі. Один з варіантів — ядерний вибух поблизу радіаційного поясу Ван Аллена, що викличе каскадну відмову супутників без безпосереднього обстрілу.

Гроссфельд стверджує, що такий сценарій — це орбітальна версія нападу на Перл-Харбор.

Один вибух — і тисячі супутників виведено з ладу. Це зміна всіх правил гри. Поширити

Особливо вразливими є супутники Starlink від SpaceX, які надають зв’язок для українського уряду, військових і цивільних. Росія вже атакувала термінали Starlink на землі, і неодноразово погрожувала збивати супутники компанії.

Москва інвестує в протисупутникову зброю різного типу — ракети, лазери, кібератаки. Але ядерний вибух — це вершина цього арсеналу.

Попри попередні атаки — як-от знищення наземної системи Viasat перед вторгненням в Україну — НАТО не вжив рішучих кроків.