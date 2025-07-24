"Российский ядерный саботаж" в космосе. Эксперты бьют тревогу из-за новой угрозы
Категория
Мир
Дата публикации

"Российский ядерный саботаж" в космосе. Эксперты бьют тревогу из-за новой угрозы

космос
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Источник:  Forbes

По словам аналитиков, такой акт саботажа выгоден России тем, что доказать ее вину будет невозможно.

Главные тезисы

  • Россия разворачивает новую фазу гибридной войны в космосе, включая ядерный саботаж, что вызывает тревогу экспертов.
  • План орбитального ядерного саботажа России может привести к выведению из строя тысяч спутников, включая спутники SpaceX, обеспечивающие связь для Украины.
  • Россия работает над секретным проектом размещения ядерного оружия в космосе, что создает новую угрозу для спутников США, Европы и компании SpaceX.

Эксперты бьют тревогу из-за новой угрозы от РФ в космосе

Россия разворачивает новую фазу гибридной войны — в космосе. Кремль рассматривает возможность запуска ядерного саботажа на орбите, способного вывести из строя спутники США, Европы и компании SpaceX.

Красота этой диверсии состоит в том, что ее невозможно будет доказать.

Согласно разведданным США, Россия работает над секретным проектом — размещением ядерного оружия в космосе. Один из вариантов — ядерный взрыв у радиационного пояса Ван Аллена, что вызовет каскадный отказ спутников без непосредственного обстрела.

Гроссфельд утверждает, что такой сценарий — это орбитальная версия нападения на Перл-Харбор.

Один взрыв — и тысячи спутников выведены из строя. Это смена всех правил игры.

Особенно уязвимы спутники Starlink от SpaceX, которые предоставляют связь для украинского правительства, военных и гражданских. Россия уже атаковала терминалы Starlink на земле и неоднократно угрожала сбивать спутники компании.

Москва инвестирует в противоспутниковое оружие разного типа — ракеты, лазеры, кибератаки. Но ядерный взрыв — это вершина этого арсенала.

Несмотря на предыдущие атаки — например, уничтожение наземной системы Viasat перед вторжением в Украину — НАТО не предприняло решительных шагов.

Россия видит в космосе шанс вернуть себе статус сверхдержавы. Даже если в процессе она уничтожит часть своих спутников.

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