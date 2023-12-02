Російський офіцер збив 11 строковиків на Камчатці — епічне відео

Уночі 2 грудня на Камчатці російський офіцер на автівці врізався в групу військовослужбовців-строковиків.
Російські вояки продовжують регулярно знищувати один одного
За словами місцевих мешканців, події відбувалися сьогодні вночі в районі 26 кілометрів старої Елізівської траси.
Це сталося неподалік військової частини, а на узбіччі були строковики, які йшли на сніданок.
В результаті аварії травми отримали шість із них, один у тяжкому стані.
Що цікаво, за кермом авто знаходився російський офіцер.
У мережі уже опублікували відео ДТП на Камчатці.
У Міноборони РФ цю подію поки жодним чином не коментують.
Що відомо про втрати армії РФ станом на ранок 2 грудня
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, лише протягом 1 грудня наші воїни встигли ліквідувати 1070 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків ‒ 5571 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,
артилерійських систем – 7941 (+10) од,
РСЗВ – 913 (+1) од,
засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
літаків – 323 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),
крилаті ракети ‒ 1568 (+1),
кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,
спеціальна техніка ‒ 1138 (+1).
Окрім того, наголошується, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить близько 331 110 військових.
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