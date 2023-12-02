Російський офіцер збив 11 строковиків на Камчатці — епічне відео
Категорія
Світ
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Російський офіцер збив 11 строковиків на Камчатці — епічне відео

солдати РФ
Джерело:  online.ua

Уночі 2 грудня на Камчатці російський офіцер на автівці врізався в групу військовослужбовців-строковиків. 

Російські вояки продовжують регулярно знищувати один одного

За словами місцевих мешканців, події відбувалися сьогодні вночі в районі 26 кілометрів старої Елізівської траси.

Це сталося неподалік військової частини, а на узбіччі були строковики, які йшли на сніданок.

В результаті аварії травми отримали шість із них, один у тяжкому стані.

Що цікаво, за кермом авто знаходився російський офіцер.

У мережі уже опублікували відео ДТП на Камчатці.

У Міноборони РФ цю подію поки жодним чином не коментують.

Що відомо про втрати армії РФ станом на ранок 2 грудня

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, лише протягом 1 грудня наші воїни встигли ліквідувати 1070 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків ‒ 5571 (+7) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,

  • артилерійських систем – 7941 (+10) од,

  • РСЗВ – 913 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 602 (+0) од,

  • літаків – 323 (+0) од,

  • гелікоптерів – 324 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),

  • крилаті ракети ‒ 1568 (+1),

  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,

  • спеціальна техніка ‒ 1138 (+1).

Окрім того, наголошується, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить близько 331 110 військових.

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