Российский офицер сбил 11 срочников на Камчатке — эпичное видео

Ночью 2 декабря на Камчатке российский офицер на автомобиле врезался в группу военнослужащих-срочников.
Российские солдаты продолжают регулярно уничтожать друг друга
По словам местных жителей, события происходили сегодня ночью в районе 26 километров старой Елизовской трассы.
Это произошло недалеко от воинской части, а на обочине были срочники, которые шли на завтрак.
В результате аварии травмы получили шесть из них, один в тяжелом состоянии.
Что любопытно, за рулем авто находился российский офицер.
В сети уже опубликовали видео ДТП на Камчатке.
В Минобороны РФ это событие пока никак не комментируют.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на утро 2 декабря
Согласно данным Генштаба ВСУ, только в течение 1 декабря наши воины успели ликвидировать 1070 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков ‒ 5571 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 10385 (+13) ед,
артиллерийских систем – 7941 (+10) ед,
РСЗО – 913 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 602 (+0) ед,
самолетов – 323 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5994 (+18),
крылатые ракеты ‒ 1568 (+1),
корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,
специальная техника – 1138 (+1).
Кроме того, сообщается, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет около 331 110 военных.
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