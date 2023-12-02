Российский офицер сбил 11 срочников на Камчатке — эпичное видео

Ночью 2 декабря на Камчатке российский офицер на автомобиле врезался в группу военнослужащих-срочников.

Российские солдаты продолжают регулярно уничтожать друг друга

По словам местных жителей, события происходили сегодня ночью в районе 26 километров старой Елизовской трассы.

Это произошло недалеко от воинской части, а на обочине были срочники, которые шли на завтрак.

В результате аварии травмы получили шесть из них, один в тяжелом состоянии.

Что любопытно, за рулем авто находился российский офицер.

В сети уже опубликовали видео ДТП на Камчатке.

В Минобороны РФ это событие пока никак не комментируют.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на утро 2 декабря

Согласно данным Генштаба ВСУ, только в течение 1 декабря наши воины успели ликвидировать 1070 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

танков ‒ 5571 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10385 (+13) ед,

артиллерийских систем – 7941 (+10) ед,

РСЗО – 913 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 602 (+0) ед,

самолетов – 323 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5994 (+18),

крылатые ракеты ‒ 1568 (+1),

корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,

специальная техника – 1138 (+1).

Кроме того, сообщается, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет около 331 110 военных.