Російський розвіддрон "Орлан" виявили на території Туреччини

У турецькій провінції Коджаелі поблизу міста Ізміт виявили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".
Головні тези:
- У турецькій провінції Коджаелі виявлений російський розвідний безпілотник Орлан-10.
- Незабаром після виявлення дрона владні структури обмежили доступ до території та розпочали розслідування щодо причин його присутності.
- Це вже другий інцидент із залученням дрона в Туреччині за останній тиждень, проте офіційно вони не пов'язані між собою.
У Туреччині знайшли російський дрон “Орлан”
Про це повідомляє новинне агентство ILKHA.
Як зазначено, дрон знайшли місцеві мешканці, які одразу сповістили про знахідку владу.
Правоохоронці, які прибули на місце події, швидко оточили територію, обмеживши доступ до неї.
Фахівці працюють над тим, щоб визначити, чи був збитий дрон, чи зазнав технічної несправності, чи здійснив аварійну посадку.
БпЛА перевезли до безпечного приміщення для детального криміналістичного та технічного аналізу, який включатиме обстеження систем зберігання даних, бортових камер та комунікаційного обладнання.
Це вже другий інцидент з дроном у Туреччині за останній тиждень. Раніше стало відомо, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.
