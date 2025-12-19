Російський розвіддрон "Орлан" виявили на території Туреччини
Категорія
Світ
Дата публікації

Російський розвіддрон "Орлан" виявили на території Туреччини

Орлан
Read in English

У турецькій провінції Коджаелі поблизу міста Ізміт виявили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Головні тези:

  • У турецькій провінції Коджаелі виявлений російський розвідний безпілотник Орлан-10.
  • Незабаром після виявлення дрона владні структури обмежили доступ до території та розпочали розслідування щодо причин його присутності.
  • Це вже другий інцидент із залученням дрона в Туреччині за останній тиждень, проте офіційно вони не пов'язані між собою.

У Туреччині знайшли російський дрон “Орлан”

Про це повідомляє новинне агентство ILKHA.

Безпілотник виявили у сільській місцевості в районі Чубуклубали 19 грудня.

Як зазначено, дрон знайшли місцеві мешканці, які одразу сповістили про знахідку владу.

Правоохоронці, які прибули на місце події, швидко оточили територію, обмеживши доступ до неї.

Фахівці працюють над тим, щоб визначити, чи був збитий дрон, чи зазнав технічної несправності, чи здійснив аварійну посадку.

БпЛА перевезли до безпечного приміщення для детального криміналістичного та технічного аналізу, який включатиме обстеження систем зберігання даних, бортових камер та комунікаційного обладнання.

Це вже другий інцидент з дроном у Туреччині за останній тиждень. Раніше стало відомо, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.

Офіційно ці два інциденти не пов’язують. Джерела агентства в службах безпеки вказують, що розслідування координується Міністерством національної оборони, Національною розвідувальною організацією (MİT) та правоохоронними органами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили російський дрон "Орлан-10" в Миколаївській області
Сили ППО збили російський дрон "Орлан-10" в Миколаївській області
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німецький бізнесмен попри санкції продавав РФ електроніку для "Орланів" — Spiegel
Німецький бізнесмен попри санкції продавав РФ електроніку для "Орланів" — Spiegel
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР отримало секретні дані з підприємства РФ, де виробляють БпЛА "Орлан" та засоби РЕБ
ГУР
Орлан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?