Російський розвіддрон "Орлан" виявили на території Туреччини

У Туреччині знайшли російський дрон “Орлан”

Про це повідомляє новинне агентство ILKHA.

Безпілотник виявили у сільській місцевості в районі Чубуклубали 19 грудня. Поширити

Як зазначено, дрон знайшли місцеві мешканці, які одразу сповістили про знахідку владу.

Правоохоронці, які прибули на місце події, швидко оточили територію, обмеживши доступ до неї.

Фахівці працюють над тим, щоб визначити, чи був збитий дрон, чи зазнав технічної несправності, чи здійснив аварійну посадку.

БпЛА перевезли до безпечного приміщення для детального криміналістичного та технічного аналізу, який включатиме обстеження систем зберігання даних, бортових камер та комунікаційного обладнання.

Це вже другий інцидент з дроном у Туреччині за останній тиждень. Раніше стало відомо, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.