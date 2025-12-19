Российский разведдрон "Орлан" обнаружили на территории Турции

В Турции нашли российский дрон "Орлан"

Об этом сообщает новостное агентство ILKHA.

Беспилотник обнаружили в сельской местности в районе Чубуклубалы 19 декабря. Поделиться

Как отмечено, дрон нашли местные жители, которые сразу известили о находке власть.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро окружили территорию, ограничив доступ к ней.

Специалисты работают над тем, чтобы определить, был ли сбит дрон, потерпел ли техническую неисправность, совершил ли аварийную посадку.

БПЛА перевезли в безопасное помещение для детального криминалистического и технического анализа, включающего обследование систем хранения данных, бортовых камер и коммуникационного оборудования.

Это уже второй инцидент с дроном в Турции за последнюю неделю. Ранее стало известно, что турецкие истребители сбили летевший с Черного моря "неуправляемый" беспилотник. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.