Российский разведдрон "Орлан" обнаружили на территории Турции
В турецкой провинции Коджаэли вблизи города Измит обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Главные тезисы

  • Российский разведывательный беспилотник 'Орлан-10' обнаружен на территории Турции в провинции Коджаэли.
  • Авторитетные структуры начали расследование инцидента и ограничили доступ к месту обнаружения дрона.
  • Это уже второй случай с привлечением дрона в Турции за последнюю неделю, но официально инциденты не связаны между собой.

В Турции нашли российский дрон "Орлан"

Об этом сообщает новостное агентство ILKHA.

Беспилотник обнаружили в сельской местности в районе Чубуклубалы 19 декабря.

Как отмечено, дрон нашли местные жители, которые сразу известили о находке власть.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро окружили территорию, ограничив доступ к ней.

Специалисты работают над тем, чтобы определить, был ли сбит дрон, потерпел ли техническую неисправность, совершил ли аварийную посадку.

БПЛА перевезли в безопасное помещение для детального криминалистического и технического анализа, включающего обследование систем хранения данных, бортовых камер и коммуникационного оборудования.

Это уже второй инцидент с дроном в Турции за последнюю неделю. Ранее стало известно, что турецкие истребители сбили летевший с Черного моря "неуправляемый" беспилотник. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.

Официально эти два инцидента не связывают. Источники агентства в службах безопасности указывают, что расследование координируется Министерством национальной обороны, Национальной разведывательной организацией (MİT) и правоохранительными органами.

