Российский разведдрон "Орлан" обнаружили на территории Турции

В турецкой провинции Коджаэли вблизи города Измит обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".
Главные тезисы
- Российский разведывательный беспилотник 'Орлан-10' обнаружен на территории Турции в провинции Коджаэли.
- Авторитетные структуры начали расследование инцидента и ограничили доступ к месту обнаружения дрона.
- Это уже второй случай с привлечением дрона в Турции за последнюю неделю, но официально инциденты не связаны между собой.
В Турции нашли российский дрон "Орлан"
Об этом сообщает новостное агентство ILKHA.
Как отмечено, дрон нашли местные жители, которые сразу известили о находке власть.
Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро окружили территорию, ограничив доступ к ней.
Специалисты работают над тем, чтобы определить, был ли сбит дрон, потерпел ли техническую неисправность, совершил ли аварийную посадку.
БПЛА перевезли в безопасное помещение для детального криминалистического и технического анализа, включающего обследование систем хранения данных, бортовых камер и коммуникационного оборудования.
Это уже второй инцидент с дроном в Турции за последнюю неделю. Ранее стало известно, что турецкие истребители сбили летевший с Черного моря "неуправляемый" беспилотник. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.
