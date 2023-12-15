Росію виключать з Дунайської комісії через ракетні та дронові атаки на Україну — Кулеба

Дунайська Комісія вирішила виключити Росію з організації через її обстріли ракетами та безпілотниками регіону Нижнього Дунаю.

Дунайська комісія виключить РФ зі складу

Таке рішення ухвалили на під час 100-ї ювілейної сесії під українським головуванням.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Росія повинна покинути Комісію до 29 лютого 2024 року, інакше члени Комісії більше не визнаватимуть свої зобов'язання перед Росією за Конвенцією про про режим судноплавства на Дунаї.

Рішення є відповіддю на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї.

Крім цього, воно ґрунтується на постанові Комісії від 17 березня 2022 року, якою відхилено повноваження Представника Росії в ДК та усіх його заступників, відсторонено російську делегацію від участі у всіх засіданнях та прийнято рішення про звільнення громадян РФ з дипломатичної та адміністративно-технічних посад у Секретаріаті Комісії.

Я вдячний членам Дунайської Комісії за цей сміливий та принциповий крок, - сказав Кулеба. Поширити

Russia's international isolation continues to grow.



After failing to be elected to the International Court of Justice, the IMO, UNESCO, and the OPCW executive boards in November, Russia suffered another diplomatic defeat at the Danube Commission, one of the world's oldest… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 15, 2023

Дунайська Комісія – міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, підписаною в місті Белград 18 серпня 1948 року.

Членами Дунайської Комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Російська Федерація, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія. Україна набула членства в Дунайській Комісії у 1949 році.

З яких організацій виключили Росію

У жовтні Росію не обрали до Ради ООН із прав людини на 2024-2026 роки.

У листопаді представника Росії вперше не обрали до складу до Міжнародного суду ООН, виконавчих рад Міжнародної морської організації, ЮНЕСКО та Організації із заборони хімічної зброї.

На початку грудня РФ виключили з ради Міжнародної морської організації.