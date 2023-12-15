Россию исключат из Дунайской комиссии из-за ракетных и дроновых атак на Украину — Кулеба

Дунайская Комиссия решила исключить Россию из организации из-за обстрелов ракетами и беспилотниками региона Нижнего Дуная.
Дунайская комиссия исключит РФ из состава
Такое решение было принято во время 100-й юбилейной сессии под украинским председательством.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Россия должна покинуть Комиссию до 29 февраля 2024 года, в противном случае члены Комиссии больше не будут признавать свои обязательства перед Россией по Конвенции о режиме судоходства на Дунае.
Решение является ответом на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае.
Кроме этого, оно основывается на постановлении Комиссии от 17 марта 2022 г., которым отклонены полномочия Представителя России в ГК и всех его заместителей, отстранена российская делегация от участия во всех заседаниях и принято решение об освобождении граждан РФ с дипломатической и административно-технических должностей в Секретариате. Комиссии.
Дунайская Комиссия – международная межправительственная организация, основанная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, подписанной в городе Белград 18 августа 1948 года.
Членами Дунайской комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия. Украина приобрела членство в Дунайской Комиссии в 1949 году.
Из каких организаций исключили Россию
В октябре Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы.
В ноябре представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН, исполнительных советов Международной морской организации, ЮНЕСКО и Организации по запрету химического оружия.
В начале декабря РФ исключили из совета Международной морской организации.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-