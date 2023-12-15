Россию исключат из Дунайской комиссии из-за ракетных и дроновых атак на Украину — Кулеба
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Экономика
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Россию исключат из Дунайской комиссии из-за ракетных и дроновых атак на Украину — Кулеба

Дмитрий Кулеба
РФ
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Дунайская Комиссия решила исключить Россию из организации из-за обстрелов ракетами и беспилотниками региона Нижнего Дуная.

Дунайская комиссия исключит РФ из состава

Такое решение было принято во время 100-й юбилейной сессии под украинским председательством.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Россия должна покинуть Комиссию до 29 февраля 2024 года, в противном случае члены Комиссии больше не будут признавать свои обязательства перед Россией по Конвенции о режиме судоходства на Дунае.

Решение является ответом на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае.

Кроме этого, оно основывается на постановлении Комиссии от 17 марта 2022 г., которым отклонены полномочия Представителя России в ГК и всех его заместителей, отстранена российская делегация от участия во всех заседаниях и принято решение об освобождении граждан РФ с дипломатической и административно-технических должностей в Секретариате. Комиссии.

Я благодарен членам Дунайской Комиссии за этот смелый и принципиальный шаг, – сказал Кулеба.

Дунайская Комиссия – международная межправительственная организация, основанная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, подписанной в городе Белград 18 августа 1948 года.

Членами Дунайской комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия. Украина приобрела членство в Дунайской Комиссии в 1949 году.

Из каких организаций исключили Россию

В октябре Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы.

В ноябре представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН, исполнительных советов Международной морской организации, ЮНЕСКО и Организации по запрету химического оружия.

В начале декабря РФ исключили из совета Международной морской организации.

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