Россию исключат из Дунайской комиссии из-за ракетных и дроновых атак на Украину — Кулеба

Дунайская комиссия исключит РФ из состава

Такое решение было принято во время 100-й юбилейной сессии под украинским председательством.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Россия должна покинуть Комиссию до 29 февраля 2024 года, в противном случае члены Комиссии больше не будут признавать свои обязательства перед Россией по Конвенции о режиме судоходства на Дунае.

Решение является ответом на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае.

Кроме этого, оно основывается на постановлении Комиссии от 17 марта 2022 г., которым отклонены полномочия Представителя России в ГК и всех его заместителей, отстранена российская делегация от участия во всех заседаниях и принято решение об освобождении граждан РФ с дипломатической и административно-технических должностей в Секретариате. Комиссии.

Я благодарен членам Дунайской Комиссии за этот смелый и принципиальный шаг, – сказал Кулеба. Поделиться

Russia's international isolation continues to grow.



After failing to be elected to the International Court of Justice, the IMO, UNESCO, and the OPCW executive boards in November, Russia suffered another diplomatic defeat at the Danube Commission, one of the world's oldest… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 15, 2023

Дунайская Комиссия – международная межправительственная организация, основанная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, подписанной в городе Белград 18 августа 1948 года.

Членами Дунайской комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия. Украина приобрела членство в Дунайской Комиссии в 1949 году.

Из каких организаций исключили Россию

В октябре Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы.

В ноябре представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН, исполнительных советов Международной морской организации, ЮНЕСКО и Организации по запрету химического оружия.

В начале декабря РФ исключили из совета Международной морской организации.