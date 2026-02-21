Рослини здатні "кричати" через стрес — хто може їх почути
Наука та медицина
Дата публікації

Рослини здатні "кричати" через стрес — хто може їх почути

Стрес змушує рослини “кричати”
Жива природа продовжує вражати науковців своїми прихованими “вміннями”. До прикладу, як виявилося, рослини на тлі стресу здатні випромінювати ультразвукові сигнали тривоги, а комахи вміють налаштовуватися на цей прихований канал зв’язку.

Головні тези:

  • Це є першим чітким доказом взаємодії рослин та тварин за допомогою ультразвукових сигналів.
  • Розуміння цього механізму може мати важливе значення для сільського господарства та екосистем загалом.

Стрес змушує рослини “кричати”

Це вражаюче відкриття вдалося зробити у межах нового масштабного дослідження, яке провели вчені Тель-Авівського університету, пише American Friends of Tel Aviv University.

За словами науковців, вони помітили, що самки молі уникають томатів, які страждали від зневоднення і відповідно "звучали".

Дослідники змогли зафіксувати ультразвукові "клацання" рослин, а потім відтворила ці звуки поруч зі здоровими помідорами.

У більшості випадків метелики вибирали для відкладання яєць саме "тихі" рослини.

Цілком можливо, таким чином личинки отримають більше шансів на виживання.

Як стверджують вчені, це є першим чітким доказом того, що тварина реагує на звуки, які продукує рослина.

Рослини випромінюють сплески ультразвуку, коли перебувають у стресі. Коли томати чи інші культури обрізають, позбавляють води або завдають їм іншої шкоди, вони видають короткі високочастотні звуки, яких людина не чує, але вони потрапляють у діапазон сприйняття кажанів і багатьох комах.

