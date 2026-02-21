Рослини здатні "кричати" через стрес — хто може їх почути

Жива природа продовжує вражати науковців своїми прихованими “вміннями”. До прикладу, як виявилося, рослини на тлі стресу здатні випромінювати ультразвукові сигнали тривоги, а комахи вміють налаштовуватися на цей прихований канал зв’язку.
Головні тези:
- Це є першим чітким доказом взаємодії рослин та тварин за допомогою ультразвукових сигналів.
- Розуміння цього механізму може мати важливе значення для сільського господарства та екосистем загалом.
Стрес змушує рослини “кричати”
Це вражаюче відкриття вдалося зробити у межах нового масштабного дослідження, яке провели вчені Тель-Авівського університету, пише American Friends of Tel Aviv University.
За словами науковців, вони помітили, що самки молі уникають томатів, які страждали від зневоднення і відповідно "звучали".
Дослідники змогли зафіксувати ультразвукові "клацання" рослин, а потім відтворила ці звуки поруч зі здоровими помідорами.
У більшості випадків метелики вибирали для відкладання яєць саме "тихі" рослини.
Цілком можливо, таким чином личинки отримають більше шансів на виживання.
Як стверджують вчені, це є першим чітким доказом того, що тварина реагує на звуки, які продукує рослина.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-