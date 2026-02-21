Рослини здатні "кричати" через стрес — хто може їх почути

Жива природа продовжує вражати науковців своїми прихованими “вміннями”. До прикладу, як виявилося, рослини на тлі стресу здатні випромінювати ультразвукові сигнали тривоги, а комахи вміють налаштовуватися на цей прихований канал зв’язку.

Стрес змушує рослини “кричати”

Це вражаюче відкриття вдалося зробити у межах нового масштабного дослідження, яке провели вчені Тель-Авівського університету, пише American Friends of Tel Aviv University.

За словами науковців, вони помітили, що самки молі уникають томатів, які страждали від зневоднення і відповідно "звучали".

Дослідники змогли зафіксувати ультразвукові "клацання" рослин, а потім відтворила ці звуки поруч зі здоровими помідорами.

У більшості випадків метелики вибирали для відкладання яєць саме "тихі" рослини.

Цілком можливо, таким чином личинки отримають більше шансів на виживання.

Як стверджують вчені, це є першим чітким доказом того, що тварина реагує на звуки, які продукує рослина.